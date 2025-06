Kostenloser Eintritt im Zoo Dortmund – DAS müssen Besucher wissen

Das Wetter in NRW wird immer freundlicher – die perfekten Bedingungen für einen schönen Ausflug nach draußen. Ganz egal ob alleine, als Paar oder mit der Familie. Wie wäre es da vielleicht mit einem Besuch im Zoo Dortmund – und das auch noch kostenlos?

Am Samstag, 21. Juni 2025, ist das möglich. An diesem Tag sparen sich Erwachsene die 11,50 Euro Eintritt und können die Tiere den ganzen Tag lang beobachten. Allerdings gilt es vorab einiges zu beachten, denn ansonsten ist Stress und Ärger vorgeplant.

Kostenloser Eintritt im Zoo Dortmund

Die kostenlose Aktion ist dem Konzern 21 – also allen Dortmunder Unternehmen mit „21“ im Namen – zu verdanken. Das Angebot gilt für jeden. „Der Eintritt ist für alle Dortmunder und natürlich auch für alle anderen Besucher an diesem Tag frei“, so die Ankündigung auf Facebook.

++ NRW-Zoo teilt eindeutige Szenen aus Gehege – es zeigt sich jetzt auch für Besucher ++

Für die ganze Familie wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: Tierfütterungen, Aktionen zum Thema Artenschutz und den Aufgaben eines modernen Zoos, eine Zoorallye sowie Mitmachstationen der 21 beteiligten Unternehmen. Zu den Aktivitäten zählen beispielsweise Glücksrad-Drehungen, Ratespiele sowie Sprüh- und Glitzertattoos.

Neben den Tieren warten auch die bekannten Maskottchen KIM der Löwe, Dogibär und Pido sowie das Radio-91.2-Eichhörnchen im Zoo Dortmund auf die Besucher. Sie stehen für Groß und Klein gerne für ein Foto zur Verfügung. Doch das ist noch nicht alles, denn jeder Besucher erhält vor Ort eine kostenlose Sondereintrittskarte. Mit dieser Karte nehmt Ihr automatisch an einem Gewinnspiel um Zoo-Jahreskarten teil.

Hoher Andrang könnte zu Anreise-Chaos führen

Das Mitbringen eigener Speisen und Getränke ist zwar erlaubt, aber nicht nötig. Denn die Gastronomien am Haupteingang sowie innerhalb des Zoos sind natürlich geöffnet. Bollerwagen, Buggys und Kinderwägen dürfen mitgebracht werden. Laufräder, Bobbycars oder Ähnliches müssen leider draußen bleiben. Das Ausleihen von Bollerwägen ist gegen ein Pfand in Höhe von 10 Euro sowie eine Gebühr von 2 Euro möglich, solange der Vorrat reicht. Hunde müssen leider draußen bleiben.

Weitere spannende News:

Doch der Zoo Dortmund bittet darum, die Anreise frühzeitig und gut genug zu planen. Denn bei gutem Wetter und kostenlosem Eintritt wird ein großer Andrang erwartet. Somit könnte es „zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen“.

Wer keine Lust hat, im schlimmsten Fall ewig nach einem Parkplatz zu suchen, kann direkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Mit der Stadtbahn U49 bis zur Endhaltestelle Hacheney, von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis zum Zoo-Haupteingang. Geöffnet wird wie immer um 9 Uhr und Kassenschluss ist um 17.30 Uhr – der Zoo schließt um 18.30 Uhr.