FC Schalke 04: Flop startet plötzlich durch – beschert ER den Knappen einen Geldregen?

Beim FC Schalke 04 sah er kein Land, war nach nur sechs Monaten wieder weg. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich ein Neuzugang vom Hoffnungsträger zum Transferflop.

Auch die Rückrunden-Leihe schien keine Wende zu bringen – zunächst. Denn plötzlich blüht Jordan Larsson beim FC Kopenhagen auf. Das könnte dem FC Schalke 04 im Sommer einen ordentlichen Geldregen bescheren.

FC Schalke 04: Jordan Larsson startet durch

Endlich ein Flügelspieler, endlich einer mit Tempo – und dann auch noch der Sohn einer Fußball-Legende. Auf Schalke wurde die Verpflichtung von Jordan Larsson im Sommer schon als Coup gefeiert. Doch schnell entpuppte sie sich als Flop. Larsson bekam beim S04 kein Bein auf den Boden, enttäuschte bei fast jeden Auftritt. Erst im August gekommen, dachten die Bosse schon im November über einen Blitz-Abschied nach.

+++ FC Schalke 04: Besondere Regelung lässt hoffen – bleibt ER bei Klassenerhalt doch? +++

Und so kam es auch. Im Winter wurde der Schwede an den FC Kopenhagen verliehen. Ein Plan, der nun aufzugehen scheint. Nach erneut mäßigen Auftritten scheint Larsson beim FCK die Kurve bekommen zu haben. Die Meisterrunde begann er auf der Tribüne, saß anschließend auf der Bank und darf seit einigen Wochen auch auf dem Platz ran. Im Mai folgte der endgütlige Durchbruch. Larsson rückte in die Startelf, steuerte in Meisterrunde zwei immens wichtige Tore bei, eins davon im Derby. Im Pokal-Halbfinale traf er weitere zwei Male, war maßgeblich am Final-Einzug und späteren Cup-Gewinn beteiligt.

Mehr aktuelle News:

Für den FC Schalke 04 sind das sehr gute Nachrichten. Die Chancen, dass Kopenhagen die im Leihvertrag vereinbarte Kaufoption zieht, steigt mit jedem starken Auftritt. 2,2 Millionen Euro, so heißt es, würden dem S04 winken. Lehnt der FCK ab, bleibt immer noch die Chance auf einen zweiten Anlauf in Königsblau. Dass er kicken kann, beweist Jordan Larsson derzeit schließlich eindrucksvoll.

Zurück zum FC Schalke 04 will er aber nicht. Das stellte er jüngst klar. Hier mehr erfahren.