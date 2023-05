FC Schalke 04: Besondere Regelung lässt hoffen – bleibt ER bei Klassenerhalt doch?

Trotz einer starken Rückrunde steht der FC Schalke 04 kurz vor dem Abstieg. Das Team von Thomas Reis muss in Leipzig punkten und gleichzeitig auf Schützenhilfe hoffen, um den direkten Wiederabstieg noch zu verhindern. Die Hoffnungen auf die Rettung schwinden langsam.

Sollte der Klassenerhalt doch noch gelingen, hätte man wohl ein gutes Grundgerüst zusammen, um den FC Schalke 04 in ruhigere Gewässer zu lenken. Dazu kommt dank eines Beschlusses der FIFA nun Hoffnung auf, dass ein Spieler bei Klassenerhaltung wider Erwarten doch bleiben könnte.

FC Schalke 04: FIFA passt Transfer-Sonderregelung an

Es war ein Novum im europäischen Fußball. Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und dem damit verbundenen Aussetzen der ukrainischen und russischen Ligen beschloss die FIFA im vergangenen Jahr, dass Spieler aus diesen Ligen ihre Verträge aussetzen dürfen, um bei einem anderen Verein spielen zu können. Zunächst galt diese Regel nur für ein Jahr, doch nun haben die Verantwortlichen diese Regelung angepasst und erweitert.

Dank dieser Ausnahmen kam Alex Kral 2022 zu S04. Der S04 machte von der Regel Gebrauch und verpflichtete den tschechischen Nationalspieler. Zunächst per Leihe ohne Option für ein Jahr. Durch die Ausweitung der Regel wäre Kral nun ein weiteres Jahr zu haben. Die betroffenen Spieler können ihre Verträge bis zum Ende der Saison 2023/24 aussetzen. Da Kral in Russland nur noch bis 2024 Vertrag hat, wäre er danach sogar ablösefrei zu haben. So müsste man lediglich mit dem Spieler und seinen Beratern verhandeln, ohne eine Transfersumme für ihn zahlen zu müssen.

Aufgrund der Anpassung der Regel seitens der FIFA kann sich der S04 nun etwas Hoffnung machen, dass Kral doch noch ein weiteres Jahr in Gelsenkirchen bleibt. Kral ist einer der besten Spieler der Saison und machte, vor allem in der Rückrunde, durch seine starken Auftritte auf sich aufmerksam. Ein Verbleib des Mittelfeld-Akteurs wäre jedoch nur bei Klassenerhalt annähernd realistisch.

Großes Interesse an Kral

Durch seine starken Leistungen hat Alex Kral so manches Interesse auf sich gezogen. Einer der Hauptinteressenten soll Union Berlin sein. Die Hauptstädter sollen mit dem S04-Star erste Gespräche über einen möglichen Wechsel geführt haben. Demnach sei der 25-Jährige bereit, in der kommenden Saison in der Alten Försterei aufzulaufen. Auch Borussia Mönchengladbach soll Kral auf dem Zettel haben. Die Fohlen planen im Sommer einen großen Umbruch. Ein Teil davon könnte Kral werden. Ein Deal mit Union scheint derzeit allerdings wahrscheinlicher.

Schalke, Union, Gladbach oder doch ins Ausland? Wo Kral in der kommenden Saison letztlich spielen wird, wird sich erst nach Ende der Saison zeigen. Klar ist, dass Schalke nur dann eine Chance hat, ihn zu halten, wenn man auch in der kommenden Spielzeit erstklassig ist. Dies dürfte für den Pottklub schon Aufgabe genug sein.