FC Schalke 04: Entscheidung gefallen! Fimpel bleibt knallhart

Jakob Fimpel hat nach dem Aus von Kees van Wonderen den klaren Auftrag, den Klassenerhalt für den FC Schalke 04 endgültig fix zu machen. Im besten Fall möchte der Revierklub schon in Düsseldorf (Samstag, 10. Mai, 13 Uhr) holen. Dies wird Fimpel jedoch nur in ganz enger Zusammenarbeit mit den Spielern auf dem Rasen schaffen.

Mit Blick auf eine mögliche Aufstellung und den Kader für das Düsseldorf-Spiel hat Jakob Fimpel eine wichtige Entscheidung nun bereits verkündet: Ein umstrittener Akteur von Schalke 04 wird nicht Teil des Kaders sein.

FC Schalke 04: Fimpel lässt Barkok zu Hause

In den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse bei S04 einmal mehr überschlagen. Allen voran Aymen Barkok, der erst im Winter zu Schalke 04 gewechselt war, stand im Fokus. Er postete nach dem Spiel in Kaiserslautern (1:2) einen fragwürdigen Post, beleidigte im Anschluss einen Fan, nachdem dieser ihn auf diesen Post angeschrieben hatte. In der Folge suspendierte Königsblau den Marokkaner.

Nach dem Spiel gegen den SC Paderborn (0:2) kehrte er ins Training der S04-Profis zurück, absolvierte alle Einheiten mit seinem Team. Doch damit geht nicht einher, dass er auch in Düsseldorf wieder mit von der Partie ist, wie Fimpel auf der Pressekonferenz am Donnerstag (08. Mai) verraten hat.

Barkok wird in Düsseldorf nicht im Spieltagskader stehen, wird also zu Hause bleiben müssen. In dieser Hinsicht bleibt Fimpel also hart! Er rehabilitiert den Offensiv-Akteur nicht komplett. Lediglich mittrainieren darf Barkok.

Missverständnis wird beendet

Das peinliche Auswärtsspiel in Regensburg (0:2) könnte also das letzte Spiel von Barkok im S04-Dress gewesen sein. Es ist unwahrscheinlich, dass Fimpel ihn am letzten Spieltag gegen Elversberg (Sonntag, 18. Mai, 15.30 Uhr) noch einmal mit in den Kader aufnehmen wird.

Sechs Spiele, eine Torbeteiligung und eine Suspendierung – das wird dann wohl das bittere Resümee von Barkoks Zeit auf Schalke sein. Man hatte sich von ihm einen offensiven Unterschiedsspieler erhofft, der bei entsprechenden Leitungen gar über den Sommer hinaus hätte bleiben können. Doch daraus wird nichts, nach der laufenden Saison gehen beide Parteien wieder getrennte Wege. Sein Vertrag läuft ohnehin aus.