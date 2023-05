FC Schalke 04: Flop avanciert zum Derbyheld – DAS wird S04 freuen

Nach der bitteren 0:6-Klatsche beim FC Schalke 04 steht für die Mannschaft von Thomas Reis nun vor zwei absoluten Endspielen um den Klassenerhalt. Der Abstiegskampf wird zur Nervenschlacht, die Lage im Tabellenkeller spitzt sich immer weiter zu.

Während die Knappen bis zum Ende hart um die Liga-Rettung kämpfen müssen, spielt ein Leihspieler des FC Schalke 04 um die Meisterschaft mit. Am letzten Wochenende erzielte Jordan Larsson sein erstes Ligator für den FC Kopenhagen und wurde so zum Derbyheld der Dänen. Das macht dem S04 nun Hoffnung, dass Kopenhagen Larsson fest verpflichtet.

FC Schalke 04: Larsson mit wichtigem Derbytor

Als der Wechsel von Jordan Larsson zum S04 im vergangenen Sommer publik wurde, schwappte eine wahre Euphoriewelle durch Gelsenkirchen. Der Schwede galt als großer Hoffnungsträger, bei S04 versprach man sich einiges von dem Offensiv-Akteur. Diese Erwartungen konnte Larsson jedoch nicht halten. Der 25-Jährige kam nicht wirklich zum Zug und spielte eine schwache Hinrunde. Im Winter beschlossen beide Seiten, dass eine Leihe zunächst das Beste sei.

Larsson zog es nach Dänemark zum FC Kopenhagen. Doch auch beim dänischen Rekordmeister lieferte Larsson zunächst nicht wie gewünscht. Am vergangenen Wochenende kam dann sein großer Moment. Im Stadtderby gegen Bröndby IF wurde die S04-Leihgabe zur Halbzeit eingewechselt und erzielte in der 73. Minute den wichtigen 2:1-Führungstreffer. Es war sein zweites Ligator für Kopenhagen.

Kopenhagen gewann das Auswärtsderby mit 3:1 und holte nicht nur den Derbysieg, sondern auch drei wichtige Punkte auf dem Weg zur 15. Meisterschaft. Mit dem Sieg gegen Bröndby kletterte Kopenhagen auf Platz eins und grüßt drei Spieltage vor Schluss von der Tabellenspitze. Für Larsson wäre es die erste Meisterschaft seiner Karriere.

S04 hofft auf Geldregen

Dass Larsson in den vergangenen Wochen immer mehr zum Zuge kommt und nun auch mit Toren überzeugen kann, wird den S04 sicherlich freuen. Kopenhagen verfügt über eine Kaufoption, die aus Sicht der Knappen tendenziell eher gezogen werden soll. Auf Schalke plant man mit Larsson nicht mehr. Die Einnahmen aus einem möglichen Wechsel könnte man im Sommer gut gebrauchen.

Auch Larsson selbst erklärte kürzlich, dass er nicht mehr zu S04 zurück möchte. Er fühle sich in Kopenhagen wohl und hoffe, dass sein aktueller Verein die Option für ihn zieht. Es wäre wohl die beste Lösung für alle Parteien. Das Kapitel Schalke wird Larsson wohl als Missverständnis abstempeln müssen.