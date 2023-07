Vierter und vorletzter Test – am Samstag spielt der FC Schalke 04 gegen Gornik Zabrze ein vorletztes Mal um Nüsse und Eindrücke, bevor es ernst wird. Der Testspiel-Kick gegen den polnischen Klub wird zeigen, wie gut S04 vor dem Knaller-Auftakt drauf ist.

Zwei Wochen vor dem Saisonstart beim HSV will der FC Schalke 04 gegen Gornik Zabrze zeigen, was das Trainingslager gebracht hat. Die Fans warten gespannt auf die nächste Standortbestimmung. Auch wenn jeder weiß, dass die Beine nach dem kräftezehrenden Trainingslager schwer sind.

FC Schalke 04 – Gornik Zabrze im Live-Ticker: Hier alles zum Spiel

Du willst das letzte Testspiel in Mittersill verfolgen? Wir begleiten FC Schalke 04 – Gornik Zabrze im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight der Partie. Viel Spaß!

FC Schalke 04 – Gornik Zabrze 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Karaman (14′), 2:0 Idrizi (31′), 3:0 Lasme (67′), 4:0 Ouedraogo (78′), 5:0 Kozuki (89′)

Startaufstellung: Müller – Ouwejan, Kaminski, Cissé, Brunner – Schallenberg, Latza, Drexler – Mohr, Terodde, Karaman

Aufstellung Halbzeit zwei: Langer – Talabidi, Greiml, Kaminski, Matriciani – Schallenberg, Latza – Ouedraogo – Topp, Polter, Mohr.

17.25 Uhr: Damit verabschieden wir uns mit unserem Live-Ticker! Für die S04-Profis geht es am morgigen Sonntag (16. Juli) wieder nach Hause. Am kommenden Samstag (22. Juli, 13.30 Uhr) wartet mit Twente Enschede das letzte Testspiel, ehe es in der Woche drauf mit dem Zweitliga-Auftakt beim HSV weitergeht. Tschüss und bis dahin!

90′: Und dann ist auch Schluss. Der FC Schalke 04 gewinnt gegen den Poldi-Klub aus Polen verdient mit 5:0 und zeigt eine überzeugende Leistung. Damit kann es morgen mit einem guten Gefühl wieder zurück nach Gelsenkirchen gehen.

89′: Und alle guten Dinge sind drei! Nachdem Kozuki zuvor zweimal per Standard für die Kollegen aufgelegt hatte, trifft der Japaner nun selbst. Der Angreifer verwandelt einen direkten Freistoß sehenswert und belohnt sich für eine starke Leistung.

78′: 4:0 für S04! Wieder ist es ein Standard, wieder ist Kozuki der Vorlagengeber, wieder landet der Ball im Netz. Abnehmer war diesmal Ouedraogo. Der 17-Jährige wartete am zweiten Pfosten und nutzt aus, dass der Keeper sich verschätzt. Jetzt wird es deutlich.

67′: Eine Co-Produktion der Einwechselspieler bringt das 3:0. Kozuki schlägt einen scharfen Freistoß, der auf dem Kopf von Lasme landet. Der Neuzugang wuchtete den Ball in die Maschen und erhöht für Königsblau!

60′: Thomas Reis bringt für die letzte halbe Stunde noch einmal frische Kräfte. Boboy, Tauer, Kozuki und Lasme kommen für Mohr, Latza, Kaminski und Schallenberg in die Partie.

55′: Bisher geht die zweite Halbzeit recht ruhig vonstatten. S04 bestimmt die Partie, ist weiterhin spielbestimmend. Wirklich gefährlich wird es vor dem gegnerischen Tor bisher aber nicht.

46′: Thomas Reis wechselt zur zweiten Halbzeit achtmal. Königsblau geht die zeiten 45 Minuten wie folgt an: Langer – Talabidi, Greiml, Kaminski, Matriciani – Schallenberg, Latza – Ouedraogo – Topp, Polter, Mohr.

45′: Bei diesen Temperaturen pfeift der Schiedsrichter pünktlich zur Halbzeit. Der S04 führt verdient mit 2:0 durch die Tore von Karaman und Idrizi. Königsblau zeigte in den ersten 45 Minuten einen engagierten Auftritt. In der zweiten Halbzeit wird man mit neuem Personal da anknüpfen wollen.

40′: Nach einem taktischen Foul sieht Ouwejan die erste Gelbe Karte der Partie. Der Niederländer verhinderte einen Konter für die Polen und holte sich so verdientermaßen die Verwarnung ab.

31′: Und schon folgt das 2:0. Diesmal ist Karaman der Vorbereiter. Latza bedient den türkischen Nationalspieler mit einem starken Steckpass. Karaman behält die Ruhe, beweist seine Übersicht und flankt zu Idrizi. Der Ball von Karaman kommt genau passend, sodass dieser den Ball nur noch einschieben muss.

25′: Nach einer kurzen Trinkpause wird die Partie nun fortgesetzt. Bei knapp 31 Grad und strahlendem Sommerschein nehmen die 22 Akteure auf dem Rasen diese Abkühlung gerne an. Der S04 bestimmt die Partei weiterhin, zu weiteren Chancen ist es jedoch nicht gekommen.

14′: Und schon fällt der erste Treffer – für Königsblau! Nach einem starken Pass von Mohr läuft Karaman frei auf den Torhüter der Polen zu und bleibt eiskalt. Mit einem Flachschuss bringt er den Ball im Netz unter – 1:0 für Schalke.

10′: Die ersten zehn Minuten sind rum – das Spiel beginnt durchaus intensiv. Die Partie ist geprägt von vielen Zweikämpfen und beide Mannschaften suchen den direkten Weg zum Tor. Bis dato hat der S04 etwas mehr vom Spiel. Tore sind jedoch noch Fehlanzeige.

5′: Nun auch die erste gute Chance für Königsblau! Nach einer Hereingabe von Karaman legt Terodde stark für Idrizi ab. Dessen Schuss wird jedoch vom eigenen Mann abgefälscht und geht dann ins Aus. Es bleibt beim 0:0.

2′: Erste Chance für die Polen! Nach einem leichtsinnigen Ballverlust von Ibrahima Cisse spielt Zabrze schnell in die Spitze. Der anschließende Abschluss geht jedoch drüber.

15.29 Uhr: Die Teams kommen auf dem Rasen. Schalke spielt erstmals in den neuen Ausweichtrikots, die gestern präsentiert worden sind.

15.25 Uhr: In etwa fünf Minuten rollt der Ball im Waldstadion von Mittersill. Für das Team von Thomas Reis ist es der vorletzte Test vor dem Saisonstart. Am kommenden Wochenende empfängt man noch Twente Enschede in der heimischen Veltins Arena.

15.15 Uhr: Änderung in der S04-Startelf! Dominick Drexler wird das Testspiel wegen einer Vorsichtsmaßnahme nicht bestreiten. Für ihn rückt Blendi Idrizi in die Anfangsformation.

15.07 Uhr: Simon Terodde wird das Team als Kapitän auf das Feld führen. Bei den Polen steht derweil ein gewisser Lukas Podolski in der Startelf.

14.53 Uhr: Langer, Boboy, Greiml, Idrizi, Kozuki, Lasme, Matriciani, Ouedraogo, Polter, Talabidi, Tauer und Topp sitzen zunächst auf der Bank. Viele dieser Akteure wird man dann im Laufe der Partie sehen.

14.50 Uhr: Königblau startet wie folgt: Müller – Ouwejan, Kaminski, Cissé, Brunner – Schallenberg, Latza, Drexler – Mohr, Terodde, Karaman. Für Cisse ist es der erste Testspieleinsatz in diesem Sommer. Der Innenverteidiger war nach seinem Urlaub erst am Ende der Woche wieder zum Team gestoßen.

14.45 Uhr: Die Mannschaft des S04 ist bereits am Waldstadion in Mittersill angekommen. Wie schon gegen Kopenhagen werden auch bei dem heutigen Testspiel wieder einige Knappen-Fans erwartet. In Kürze dürfte dann die Startaufstellung von Thomas Reis folgen.

12.47 Uhr: Noch knapp drei Stunden bis zum Anpfiff. Derweil darf man gespannt sein, für welche Elf sich Thomas Reis heute entscheiden wird. Im Laufe der Woche ließ sich in den Trainingsspielen immer mal wieder eine vermeintliche A-Elf heraus kristallisieren. Setzt Reis mit der Startelf heute ein weiteres Zeichen in Richtung Saisonauftakt?

Samstag, 15. Juli, 07.07 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen am Testspiel-Samstag. Heute Nachmittag absolviert der FC Schalke 04 das nächste Testspiel gegen Gornik Zabreze. Wir behalten für dich alles im Auge.

22.20 Uhr: Das dürfte auf Schalke für Freude sorgen: Vor der Generalprobe hat sich Ralf Fährmann erstmals wieder Handschuhe übergestreift und ins Tor gestellt. Auch wenn es für den Zabrze-Test nicht reicht: Der Keeper ist auf einem guten Weg.

21.33 Uhr: Während Schalke in der letzten Saison bekanntlich den nächsten Abstieg verkraften musste, legte Zabrze in der Ekstraklasa die nächste unaufgeregte Spielzeit hin und beendete sie auf einem soliden sechsten Platz.

Freitag, 20.21 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Gornik Zabrze. Hier kriegst du bis zum Anpfiff alle Infos und wirst anschließend mit allen Highlights versorgt.