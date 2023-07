Das dritte Testspiel der Vorbereitung steht an: FC Schalke 04 – FC Kopenhagen. Im Trainingslager in Mittersill testen die Königsblauen am Dienstagabend (18 Uhr) gegen den dänischen Meister. Ein erster Härtetest.

Für Trainer Thomas Reis ist das Testspiel FC Schalke 04 – FC Kopenhagen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Saisonstart in der 2. Bundesliga. In zweieinhalb Wochen geht’s schon wieder los, S04 muss langsam in Form kommen.

FC Schalke 04 – FC Kopenhagen im Live-Ticker

Wir verfolgen für dich das Testspiel FC Schalke 04 – FC Kopenhagen live. In unserem Live-Ticker verpasst du kein Highlight der Partie. Anstoß ist um 18 Uhr in der Kufstein Arena.

FC Schalke 04 – FC Kopenhagen 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Goncalves (34′), 0:2 Bardghij (39′)

Aufstellung 1. Halbzeit: Müller – Brunner, Talabidi, Kaminski, Ouwejan – Schallenberg, Seguin – Drexler – Kozuki, Polter, Lasme

Aufstellung 2. Halbzeit: Langer – Aydin, Boboy, Greiml, Idrizi, Ouedraogo (74′ Karaman), Matriciani, Mohr, Tauer, Terodde, Topp

90′ Schlusspfiff in Kufstein! S04 verliert mit 0:2, zeigt aber nach den Gegentoren eine ansprechende Leistung. Ein Treffer wollte trotz guter Chancen allerdings einfach nicht gelingen.

79′ Die Schlussphase bricht an. Kopenhagen schon sich ein wenig in der Hitze, während Schalke weiter nach dem Anschluss giert.

71′ Schalke müsste sich hier eigentlich mit einem Treffer belohnen, doch die Null steht beim Champions-League-Teilnehmer weiterhin. Die 2. Halbzeit macht allerdings Mut.

61′ Auch das haben wir heute schon öfter gesehen: Die medizinische Abteilung rückt an, dieses Mal bei Kopenhagen. Denis Vavro muss verletzt vom Feld.

55′ Jetzt muss er doch mal rein! Schalke mit dem nächsten Hochkaräter, aber Topp verhält sich ein wenig zu eigensinnig. Die 2. Mannschaft übt jedenfalls viel mehr Druck aus.

52′ Komplette Verwirrung am Kopenhagener Tor. Keke Topp behauptet den Ball gegen den gegnerischen Keeper, legt zurück auf Idrizi. Der zieht aufs leere Tor, trifft nur die Latte und dann den Rücken eines Verteidigers. Einige Fans jubeln bereits, haben den Ball drin gesehen. Die Spieler müssen aber weiter machen.

51′ Richtig gute Chance für Schalke. Idrizi tankt sich im gegnerischen Sechzehner durch und zieht ab. Sein Schuss rauscht knapp am Pfosten vorbei.

46′ Die zweite Halbzeit ist auf dem Weg und es gibt diverse Wechsel. Reis schickt eine gänzlich neue Elf aufs Feld.

45′ Abpfiff der ersten Halbzeit. Schalke 04 verlässt gegen Kopenhagen mit einem Zwei-Tore-Rückstand das Feld.

39′ Toooooor für Kopenhagen

Doppelschlag! Und das ist ein absolutes Traumtor. Kopenhagen bekommt einen Freistoß am Sechzehner. Bardghij nimmt sich der Sache an und zaubert die Kugel in den Knick.

34′ Toooooor für Kopenhagen

Die Führung für die nominellen Gäste. Bei einem wunderschönen Angriff kommt der Ball von links außen in die Mitte. Goncalves steigt über den Ball und startet direkt durch in den Strafraum. Dorthin bekommt er die Kugel perfekt gespielt und lässt Müller keine Chance.

32′ Schalke bis zum Strafraum überlegen, aber dann fehlen die Ideen. Jetzt liegt mit Lasme der nächste Spieler am Boden und muss behandelt werden. Anscheinend kann es aber weitergehen.

23′ Schalke mit mehr Ballbesitz und Kontrolle, ehe der Schiedsrichter zu einer Trinkpause bittet. Weiterhin fehlt es an den zwingenden Aktionen.

18′ Nächster kurzer Schreckmoment, als Danny Latza mit einem Knall zu Boden geht. Der Ex-Kapitän kann allerdings weiterspielen, nichts schlimmeres passiert. Derweil hatte Jordan Larsson seinen ersten Abschluss. Der Schlenzer des ehemaligen Schalkers ging aber weit vorbei.

8′ Die ersten kleinen Annäherungen gehören den Kopenhagenern. Nach einer Ecke segelt ein Kopfball knapp über den Kasten von Müller. Ansonsten allerdings ein ruhiger Beginn.

1′ Und damit geht es los.

18.01 Uhr: Schock vor Anpfiff! Kurzfristig fällt Seguin aus, der sich beim Aufwärmen verletzt hat. Aus Vorsicht bleibt er draußen und Danny Latza startet.

17.42 Uhr: Die Aufstellung steht. Marcin Kaminski führt die Knappen als Kapitän an.

16.51 Uhr: In knapp einer Stunde geht es also los. Der FC Kopenhagen ist sicherlich der erste echte Härtetest für die Knappen in dieser Sommervorbereitung.

15.30 Uhr: Wettertechnisch könnte es schmuddelig werden. Zwar sind auch in Mittersill feinste Sommer-Temperaturen, aber für den Abend sind Schauer und vereinzelte Gewitter vorhergesagt. Wir sind gespannt.

14.27 Uhr: Über Ex-Spieler Larsson sagte Reis vor dem Duell gegenüber der „WAZ“: „Anfangs hat er bei mir auch gespielt, aber der Druck auf Schalke ist sehr, sehr groß. Vielleicht war der Druck zu hoch für ihn, vielleicht wollte er zu viel. Er ist ein Spieler, der weniger über den Zweikampf kommt, sondern mehr über das Spielerische. Vielleicht ist es daran gescheitert. Dass Jordan kicken kann, steht außer Frage. Schalke war vielleicht einfach nicht der passende Verein für ihn.“

13.44 Uhr: Bevor es nachher losgeht, gibt es noch eine kleine Leseempfehlung: Was Max Meyer mit dem Wechsel von Marius Müller zu tun hatte!

12.07 Uhr: Heute Morgen hat der FC Schalke 04 bereits eine Trainingseinheit absolviert. Am Nachmittag geht’s dann nach Kufstein zum Testspiel gegen den FC Kopenhagen.

11.01 Uhr: Nicht mit dabei ist heute übrigens auch Ralf Fährmann. Der Keeper befindet sich nach seinem Muskelfaserriss immer noch im Lauftraining.

10.48 Uhr: Bittere Nachrichten gibt’s von Rodrigo Zalazar kurz vor dem Testspiel. Die für Dienstag geplante Anreise musste erneut verschoben werden. Hier mehr dazu!

10.15 Uhr: Beim Blick auf den Kader wird den Schalke-Fans wohl als allererstes ein Name ins Auge springen: Jordan Larsson. Bis zum Winter kickte der Schwede noch für den FC Schalke 04, wurde dann an Kopenhagen verliehen und in diesem Sommer dann verkauft. Jetzt gibt es ein schnelles Wiedersehen mit dem Ex-Spieler.

09.39 Uhr: Drei Spieler, die man bei Kopenhagen im Blick halten sollte, sind Top-Scorer Viktor Claesson, Winterneuzugang Diogo Goncalves und das isländische Talent Hakon Arnar Haraldsson.

09.02 Uhr: Der FC Kopenhagen ist schon ein anderes Kaliber. In der vergangenen Spielzeit wurde Kopenhagen zum 15. Mal dänischer Meister und spielte in der Champions League.

08.49 Uhr: Die bisherigen Testspielauftritte des FC Schalke 04 waren bislang eher bescheiden. Nach dem 3:0 gegen Regionalliga-Aufsteiger Spelle-Venhaus gab es gegen Regionalligist 1. FC Bocholt nur ein 2:2. Nach vorne ging bis auf die zwei Tore nicht viel und hinten leistete sich S04 bei den Gegentreffern eklatante Fehler.

08.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das dritte Testspiel der Vorbereitung. Heute trifft der FC Schalke 04 um 18 Uhr in der Kufstein Arena auf den FC Kopenhagen.