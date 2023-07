Der Abstieg ist verdaut und abgehakt. Die Lust auf die neue Saison ist groß. Mit dem Testspiel SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 startet Königsblau am Samstag (01. Juli) in die neue Saison. Die Truppe von Trainer Thomas Reis muss sich zum ersten Mal beweisen.

Die S04-Fans warten gespannt auf das Testspiel Spelle-Venhaus – FC Schalke 04. Mehrere Fragen brennen den Anhängern unter den Fingernägeln: Wie präsentieren sich die Neuzugänge Paul Seguin, Bryan Lasme und Ron Schallenberg? In welchen Trikot läuft Schalke auf? Und auf welche Formation setzt Trainer Thomas Reis?

Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Wir begleiten für dich das erste Testspiel SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04. In unserem Live-Ticker halten wir dich stets auf dem Laufenden und versorgen dich mit allen Informationen.

SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 0:3 (0:1)

Startaufstellung: Müller – Ouwejan, Kaminski, Greiml, Aydin – Schallenberg, Seguin – Idrizi, Kozuki – Polter, Topp

Aufstellung zweite Halbzeit: Langer – Mohr, Boboy, Talabidi, Brunner – Latza, Drexler – Lasme, Idrizi (Ouédraogo) – Topp, Terodde

Tore: Polter (43′), Lasme (56′), Topp (89′)

17.00 Uhr: Damit verabschieden wir uns mit dem Live-Ticker zum ersten S04-Test der Sommervorbereitung. Am kommenden Donnerstag (06. Juni, 18.00 Uhr) geht es für Königsblau dann nach Bocholt. In der Heimat von Simon Terodde geht es zum zweiten Testspiel. Bis dahin, einen schönen Samstagabend!

16.50 Uhr: Und so geht das erste Spiel für Königsblau zu Ende. In einem intensiven Testspiel setzt sich die Mannschaft von Thomas Reis letztlich völlig verdient mit 0:3 durch. Der Regionalligist zeigte sich jedoch von einer sehr guten Seite und spielte über weite Teile der Partie gut mit.

90′: Und dann ist Schluss in Spelle! Der S04 gewinnt das erste Testspiel der Saison mit 0:3 durch Treffer von Polter, Lasme und Topp. Kurz nach dem Abpfiff jagen mehrere Kinder die S04-Stars und holen sich Fotos und Autogramme.

89′: Und hinten raus folgt dann doch noch der dritte Treffer. Nach einem starken Pass in die Tiefe von Ouédraogo lässt Lasme einen Spieler aussteigen und chipt den Ball dann auf Keke Topp. Der Youngster belohnt sich mit einem Treffer für seine gute Leistung. Und Lasme bestätigt seinen starke Auftritt mit einem Assist.

77′: Knappe Viertelstunde noch zu spielen. Die Hausherren bleiben giftig und machen es den Schalkern weiterhin schwer. Die Spielkontrolle bleibt jedoch bei S04. Vielleicht legt das Team von Thomas Reis noch einen nach.

73′: Großchance für Spelle! SC-Mittelfeldmann Jonas Tepper schließt aus knapp 20 Metern ab und knallt den Ball Richtung langes Eck. S04-Keeper lange kann den Ball gerade so aus dem Winkel kratzen – starke Aktion der beiden Akteure. Es bleibt beim 0:2.

67′: Erneut wird es gefährlich. Und wieder ist es Lasme! Nach einem guten Pass von Ouédraogo bekommt der Franzose mit dem Rücken zum Tor den Ball. Nach einer schnellen Drehung folgt der Abschluss. Dieser geht jedoch knapp am Tor vorbei. Lasme war erneut nah am Doppelpack dran. Der Neuzugang zeigt direkt, was in ihm steckt.

63′: Guter Angriff der Gastgeber. Die S04-Defensive ist nicht gut organisiert, Spelle-Venhaus kontert vielversprechend. In der Mitte können die Emsländer den Angriff jedoch nicht zum Abschluss bringen. Glück für S04!

62′: Derweil verkündet der Stadionsprecher die heutige Zuschauerzahl… 3646 Zuschauer sind heute in Spelle zu Gast- ausverkauftes Haus bei diesem Testspiel.

61′: Nächste gute Aktion von Lasme. Nach einer Flanke steigt der Franzose in der Mitte am höchsten und bringt den Ball per Kopfball auf den Kasten. Diesmal landet der Ball jedoch nicht in den Maschen, sondern in den Armen des SC-Torhüters.

60′: Erneuter Wechsel bei Königsblau. Der 17-jährige Assan Ouédraogo kommt für Idrizi in die Partie. Für den U17-Europameister ist es der erste Einsatz für die S04-Profis.

56′: Erster Schuss, erstes Tor für Neuzugang Bryan Lasme. Drexler bringt eine Flanke scharf in den Strafraum, Terodde behauptet den Ball stark und legt dann perfekt für den Franzosen ab. Dieser schiebt den Ball in die lange Ecke und beweist so erstmals seine Abschlussstärke. 0:2 – ein Auftakt nach Maß für den neuen Angreifer!

53′: Die ersten Minuten beginnen, wie in Halbzeit eins, mit Abschlüssen auf beiden Seiten. Die zweite Reis-Elf des Tages fühlt sich wieder langsam ein.

46′: Die Partie wird wieder angepfiffen, es geht weiter. Thomas Reis wechselt gleich neun Mal. Bis auf Idrizi und Topp verlassen alle Akteure der ersten Halbzeit das Feld. Nun spielt Schalke wie folgt: Langer – Mohr, Boboy, Talabidi, Brunner – Latza, Drexler – Lasme, Idrizi – Topp, Terodde. Die Innenverteidigung besetzen nun also zwei Akteure aus der U23, Kapitän ist nun Danny Latza.

45′: Und kurz darauf ist Pause. Die Gastgeber verkaufen sich teuer und machen es dem Zweitligist schwer. Durch eine Standardsituation ging Königsblau kurz vor der Halbzeit in Führung. Zur zweiten Hälfte dürfte es wohl einige Wechsel geben.

43′: Und da ist der ersehnte Führungstreffer! Nach einer Ecke von Ouwejan kommt Polter unbedrängt zum Kopfball und erzielt das 0:1 für Königsblau. Das hatte sich angedeutet und diesen Treffer hatte Polter sich regelrecht erarbeitet. So geht das erste Tor der Saison 23/24 auf das Konto von Sebastian Polter.

40′: Derweil gibt es bei den Gastgebern den ersten Wechsel. Spelle wechselt auf der Torhüterposition und bringt den dritten Keeper in die Partie. Dieser Wechsel scheint jedoch vorher abgesprochen und nicht verletzungsbedingt zu sein.

39′: Starker Versuch von Idrizi. Der 25-Jährige zieht aus knapp 20 Minuten ab und legt den Ball knapp über die Latte. Ein guter Schuss des Leih-Rückkehrers.

36′: S04 hat weiterhin das Heft in der Hand, ein Treffer ist jedoch weiterhin Fehlanzeige. Die Emsländer machen es hinten dicht und stehen gut. Damit tut sich die Mannschaft von Thomas Reis recht schwer. Es bleibt ein engagierter Auftritt beider Teams, jedoch ohne Tore bisher.

27′: Wieder sind es Polter und Seguin, die gefährlich werden. Diesmal serviert der Stürmer für den Neuzugang. Polter rettet den Ball mit einer Grätsche vor dem Aus und schlägt dann die Flanke auf den vorgerückten Seguin. Dessen Abschluss endet mit einer starken Parade des SC-Keepers. Die anschließende Ecke bringt keine Gefahr.

24′: Nach knapp 25 Minuten sieht das auf Seiten des S04 deutlich besser aus. Blau-Weiß bekommt mehr Ruhe in die Partie und lässt den Ball deutlich besser laufen. Die Knappen erhöhen die Schlagzahl und kommen immer wieder zu guten Abschlüssen. Nur der Führungstreffer fehlt noch.

19′: Gute Chance für S04! Seguin schlägt eine Flanke aus dem Halbfeld gefühlvoll in den Sechzehner. Polter setzt sich im Kopfballduell durch, verfehlt das Tor jedoch ganz knapp. Eine gute Szene der beiden Akteure.

15′: Daran ändert auch ein Freistoß aus guter Position nichts. Marcin Kamsinki setzt den Ball aus knapp 25 Meter Entfernung einige Meter über den Kasten. Es bleibt beim 0:0.

12′: Das erste kleine Zwischenfazit fällt mit einer hektischen ersten Viertelstunde aus. Königsblau schafft es bisher noch nicht, Kontrolle in das Spiel zu bekommen.

7′: Der Regionalliga-Aufsteiger versteckt sich hier keineswegs. Die Gastgeber, die bereits am 20. Juni in die Saisonvorbereitung gestartet sind, spielen mit und setzen immer wieder gute Offensiv-Akzente.

2′: Und es geht gut weiter… Diesmal sind es die Gastgeber, die gefährlich nach vorne kommen. Nach einem guten Angriff über die linke Seite prallt der Kopfball des Stürmers letztlich jedoch nur an die Latte. S04-Keeper Müller hätte da nur hinterher schauen können. Glück für Blau-Weiß.

1′: Los gehts! Und wie… Idrizi gelingt nach 20 Sekunden fast der erste Treffer. Der Keeper des SC Spelle-Venhaus lenkt den Schuss noch zur Ecke – diese landet jedoch bei den Schwarz-Weißen.

14.59 Uhr: Die Mannschaften kommen auf das Feld. Innenverteidiger Marcin Kaminksi führt Königsblau als Kapitän an. In Kürze wird die Partie dann angeführt.

14.57 Uhr: Derweil fehlen S04 heute sechs Profis. Henning Matriciani, Rodrigo Zalazar und Kenan Karaman befinden sich nach ihren Länderspielen noch im Urlaub. Ibrahima Cisse ist mit der U23 Malis noch im Einsatz und Ralf Fährmann (Muskelfaserriss) sowie Marius Bülter (Lebensmittelvergiftung im Urlaub) fehlen verletzt oder sind noch nicht wieder fit. dazu fehlt Marvin Pieringer im Kader von Königsblau.

14:45 Uhr: Eine Viertelstunde vor Anpfiff ist das Geheimnis um die erste Startelf in dieser Saison gelüftet. Thomas Reis beginnt wie folgt: Müller – Ouwejan, Kaminski, Greiml, Aydin – Schallenberg, Seguin – Idrizi, Kozuki – Polter, Topp. Gleich drei der vier Neuzugänge dürfen also direkt ihr S04-Debüt feiern.

14.35 Uhr: Der Countdown zum ersten Test der Sommervorbereitung läuft. Noch knapp eine halbe Stunde dauert es, bis das Spiel im Emsland angepfiffen wird. Langsam dürfte die Anspannung und die Vorfreude bei allen Beteiligten steigen.

14.13 Uhr: Der direkte Wiederaufstieg ist das große Ziel des FC Schalke 04. Was meint ihr?

11.56 Uhr: Wenige Stunden vor Anpfiff hat der FC Schalke 04 das große Geheimnis gelüftet. Wie das neue Trikot aussieht und welchen Haken es hat, erfährst du hier!

10.39 Uhr: Was den Schalke-Fans aber wohl noch mehr unter den Nägeln brennt, ist die Frage nach dem neuen Trikot: Bislang hat Schalke 04 kein neues Jersey vorgestellt. Der Grund: Es gibt noch keinen neuen Hauptsponsor. Nun stellt sich die Frage: Mit welchem Trikot läuft der FC Schalke 04 gegen Spelle-Venhaus auf. Spätestens um 15 Uhr wissen wir mehr.

09.45 Uhr: Mit großem Interesse dürften die Schalker auch auf ihre Neuzugänge aus dem eigenen Nachwuchs schauen. Top-Talent Keke Topp zählt zum ersten Mal fest zum Profi-Kader und auch Juwel Assan Ouedraogo gehört nun dem Kader von Trainer Thomas Reis auf.

09.26 Uhr: Beim FC Schalke 04 schauen die Fans vor allem auf die Neuzugänge: In Ron Schallenberg, Bryan Lasme, Marius Müller und Paul Seguin hat Königsblau bereits vier neue Spieler vorgestellt, weitere sollen in den nächsten Wochen folgen.

09.05 Uhr: Kommen wir zum Gegner: Für das erste Testspiel des Jahres reist Schalke an die Grenze zu Niedersachsen. Dort trifft man auf den SC Spelle-Venhaus. Der Klub ist in der vergangenen Spielzeit aus der Oberliga Niedersachsen in die Regionalliga Nord aufgestiegen.

08.45 Uhr: Gespielt wird im Getränke Hoffmann Stadion in Spelle (Niedersachsen) Um 15 Uhr ist Anstoß. Schiedsrichter ist Jost Steenken.

Samstag, 01. Juli, 08.22 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Testspiel der neuen Saison. Heute trifft der FC Schalke 04 auf den SC Spelle-Venhaus.