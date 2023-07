Der Abstieg ist verdaut und abgehakt. Die Lust auf die neue Saison ist groß. Mit dem Testspiel SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 startet Königsblau am Samstag (01. Juli) in die neue Saison. Die Truppe von Trainer Thomas Reis muss sich zum ersten Mal beweisen.

Die S04-Fans warten gespannt auf das Testspiel Spelle-Venhaus – FC Schalke 04. Mehrere Fragen brennen den Anhängern unter den Fingernägeln: Wie präsentieren sich die Neuzugänge Paul Seguin, Bryan Lasme und Ron Schallenberg? In welchen Trikot läuft Schalke auf? Und auf welche Formation setzt Trainer Thomas Reis?

Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Wir begleiten für dich das erste Testspiel SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04. In unserem Live-Ticker halten wir dich stets auf dem Laufenden und versorgen dich mit allen Informationen.

SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

10.39 Uhr: Was den Schalke-Fans aber wohl noch mehr unter den Nägeln brennt, ist die Frage nach dem neuen Trikot: Bislang hat Schalke 04 kein neues Jersey vorgestellt. Der Grund: Es gibt noch keinen neuen Hauptsponsor. Nun stellt sich die Frage: Mit welchem Trikot läuft der FC Schalke 04 gegen Spelle-Venhaus auf. Spätestens um 15 Uhr wissen wir mehr.

09.45 Uhr: Mit großem Interesse dürften die Schalker auch auf ihre Neuzugänge aus dem eigenen Nachwuchs schauen. Top-Talent Keke Topp zählt zum ersten Mal fest zum Profi-Kader und auch Juwel Assan Ouedraogo gehört nun dem Kader von Trainer Thomas Reis auf.

09.26 Uhr: Beim FC Schalke 04 schauen die Fans vor allem auf die Neuzugänge: In Ron Schallenberg, Bryan Lasme, Marius Müller und Paul Seguin hat Königsblau bereits vier neue Spieler vorgestellt, weitere sollen in den nächsten Wochen folgen.

09.05 Uhr: Kommen wir zum Gegner: Für das erste Testspiel des Jahres reist Schalke an die Grenze zu Niedersachsen. Dort trifft man auf den SC Spelle-Venhaus. Der Klub ist in der vergangenen Spielzeit aus der Oberliga Niedersachsen in die Regionalliga Nord aufgestiegen.

08.45 Uhr: Gespielt wird im Getränke Hoffmann Stadion in Spelle (Niedersachsen) Um 15 Uhr ist Anstoß. Schiedsrichter ist Jost Steenken.

Samstag, 01. Juli, 08.22 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Testspiel der neuen Saison. Heute trifft der FC Schalke 04 auf den SC Spelle-Venhaus.