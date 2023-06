Nicht aufgepasst oder Kalkül? Mit einem eigentlich harmlosen Video zur anstehenden Veröffentlichung des Zweitliga-Spielplans wollte der FC Schalke 04 seine Fans einheizen. Statt über die kommenden Gegner diskutierten die Fans über ein neues Trikot.

Nach wie vor hat der FC Schalke 04 bisher keines seiner Jerseys offiziell vorgestellt. Einige Leaks kursieren wie gewöhnlich im Internet. Durch den klubeigenen Beitrag scheint es nun allerdings erstmals konkreter zu werden.

FC Schalke 04 reist durch die Republik

In der kommenden Saison reisen die Knappen zu so manchen Orten wo sie schon lange oder noch nie waren. Das Duell mit dem SV Elversberg beispielsweise wird eine Reise ins Ungewisse. Bei anderen Spielen wie in Nürnberg oder Rostock müssen die Fans hunderte von Kilometern zurücklegen, um ihre Mannschaft zu sehen.

„17-mal mit dem S04 auf die Reise geh‘n“, schrieb der Verein auf Twitter. „Auf welche Auswärtsfahrt freut ihr euch am meisten, Schalker?“ Eine Frage, die so mancher Anhänger des FC Schalke 04 beantwortete. Viele diskutierten aber über ein anderes Detail des Videos.

Hinweise auf Auswärtstrikot?

Denn dort war ein Mann mit einem T-Shirt zu sehen, das ganz stark nach Auswärtstrikot riecht. Dafür spricht vor allem die hellblaue Farbgebung. Zahlreiche Screenshots sicherten sich die Fans und untersuchten, ob der Verein hier wirklich einen Leak veröffentlicht haben könnte.

Zu sehen ist unter anderem ein weißer Kragen und hellblaue Schultern auf denen die klassischen drei Streifen in königsblau angebracht sind. In einer anderen Einstellung ist ebenfalls zu sehen, dass Ärmelsponsor Hülsta ebenfalls in königsblau verewigt ist.

FC Schalke 04: Enthüllung in Kürze

Fakt ist. Lange müssen die Fans wohl nicht mehr auf die Trikot-Enthüllung warten – zumindest auf die erste. Schon am Samstag steht er der Test des Sommers an und spätestens da, müssen die Spieler ein neues Dress tragen – egal ob Heim oder Auswärts-Version.

Endgültige Gewissheit gibt es ohnehin erst zum ersten Auswärtsspiel der neuen Saison. Wann dieses für den FC Schalke 04 steigt, wissen die Fans ab Freitag (30. Juni).