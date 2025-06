FC Schalke 04: Muslic spricht und Fans können über Verkündung jubeln

Für den FC Schalke 04 ist die ruhige Sommerpause so gut wie vorbei. Für Profis und Trainerstab beginnt am Samstag (21. Juni) die Vorbereitung auf die neue Saison. Die Lage bei Königsblau: Weiterhin angespannt. Allerdings sollten sich Spieler und Trainer nicht von Unruhen und Machtspielchen im Aufsichtsrat beeinflussen lassen.

Vielmehr jedoch von der desaströsen sportlichen Leistung der vergangenen Saison. Diese soll und darf sich nicht wiederholen. Hauptverantwortlich dafür: Miron Muslic als neuer Cheftrainer, der vor dem Trainings-Start einen Appell an die Fans richtet. Gefolgt von einer Verkündung, die viele Fans des FC Schalke 04 jubeln lassen dürfte.

FC Schalke 04: Muslic-Video aus seiner Heimat

Muslic meldet sich aus seiner österreichischen Heimat über die Social-Media-Kanäle des FC Schalke 04. Hinter ihm ein traumhafter Ausblick – wie im Urlaub. Von dieser Kulisse wird sich der neue Schalke-Trainer zeitnah verabschieden müssen. Immerhin hat Gelsenkirchen ja auch ein ähnlich schönes Panorama zu bieten. Die Tage bis zum Trainingsauftakt nutzt Muslic, um „Energie und Kraft zu tanken“.

Die wird er bei seinem neuen Arbeitsumfeld brauchen. Dennoch wirkt er gelassen. Sogar vorfreudig. Mit den S04-Fans will der 42-Jährige „gemeinsam die kommende Saison angreifen“. Und dafür lässt der Klub seine Fans direkt zu Beginn der Vorbereitung ganz nah an die Mannschaft heran.

Öffentliche Trainingswoche auf Schalke

„Alle S04-Einheiten in der kommenden Woche werden öffentlich sein“ – diese Nachricht steht über Muslics Video. Eine Botschaft, die auf Zustimmung im blauweißen Fanlager stoßen dürfte und ein klares Zeichen sendet.

Trotz der Probleme, die der FC Schalke 04 nach wie vor hat, weiß man um die Bedeutung seiner Fan-Gemeinschaft. Statt sich abzuschotten, integriert man diese in die Saison-Vorbereitung. Ob das auch die Leistung der Spieler beeinflussen kann, wird sich in den angesetzten Testspielen zeigen. Los geht es damit am 28. Juni gegen das Team „Best of Grafschaft“, das sich aus Akteuren des Kreises Grafschaft Bentheim zusammensetzt.