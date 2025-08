Hammer-Start für Schalke: Doch sofort werden böse Erinnerungen wach

Mit diesem Spiel hatten wohl nur die allergrößten Optimisten unter den Schalke-Fans gerechnet: Königsblau gewinnt den Saisonauftakt ebenso überraschend wie überzeugend mit 2:1 gegen Aufstiegsfavorit Hertha BSC Berlin. Dieses Spiel löste auf Schalke durchaus eine kleine Euphoriewelle aus.

Doch dass dieses Szenario gefährlich ist, zeigt das letzte Jahr. Auch 2024 startete Königsblau furios – doch dann ist Schalke tief gefallen. Anlass zur Sorge machen die ersten Tage der diesjährigen Saison nicht. Und doch sollte S04 gewarnt sein.

Muslic-Premiere geglückt

Ein Anstand nach Maß – Schalke gewinnt gegen Hertha und beschert seinem Coach Miron Muslic damit die perfekte Pflichtspielpremiere. Der Neu-Coach von S04 zeigte mit seinem Team, wofür das „neue Schalke“ stehen und wie gespielt werden soll. Die Fans haben sie mit dieser Art und Weise vollkommen erreicht.

In den kommenden Wochen warten weitere hart Brocken: in Kaiserslautern, in Leipzig, gegen Bochum, in Dresden, gegen Kiel und in Magdeburg. Das sind die nächsten sechs Pflichtspiele des S04. Diese Paarungen haben es in sich.

Fakt ist: Der Auftaktsieg gegen Berlin hat eine Menge Druck genommen – von der Mannschaft und vor allem von Muslic. Doch daran möchte und muss Schalke anknüpfen, wenn auch die kommenden Wochen ruhig verlaufen sollen. Das Potenzial dazu ist definitiv gegeben. Zumal Schalke auch auf dem Transfermarkt noch nachrüsten möchte.

Bittere Erinnerungen für S04

Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass nur ein Spiel die gesamte Situation auf den Kopf stellen kann. Im letzten Jahr siegte Schalke mit 5:1 zum Auftakt gegen Braunschweig – damals feierte man einen ähnlich furiosen Start in die Saison. Dieses Spiel war zwar nicht so überzeugend und so vielversprechend wie der Sieg gegen Hertha, doch auch damals wurde eine Euphoriewelle ausgelöst.

Nur eine Woche später landete man auf dem Boden der Tatsachen: In Nürnberg setzte es nach einer starken ersten Halbzeit und einer strittigen Schiedsrichter-Entscheidung gegen S04 – Ron Schallenberg sah die gelb-rote Karte – eine 1:3-Niederlage. In der Folge verlor Königsblau vier Spiele am Stück und kämpfte seither um den Klassenerhalt.

Der Saisonstart letztes Jahr sollte für S04 also Warnung genug sein. Die Erwartungen bei Königsblau sind auch nach dem Auftaktsieg gegen die Hertha alles andere als hoch. Und doch sollte Königsblau verhindern, dass es zum bitteren Déjà-vu kommt.