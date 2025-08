Thomas Müller unterschreibt bei Vancouver Whitecaps – auf dieses Detail achten alle Fans

Thomas Müller. Bayern-Legende. Weltmeister. Fanliebling: Nicht nur in München, sondern in ganz Deutschland feiern Fußball-Fans den speziellen Charakter des Ex-Bayern. Ein Profi, der sich für keinen Spaß zu schade ist und so trotz aller Erfolge und Einnahmen immer nahbar wirkt.

Mit dieser Art kann sich Thomas Müller sicher schnell auch in Kanada bei den Vancouver Whitecaps der Fan-Sympathien sicher sein. Daher dürfte dieses Wechseldetail für besondere Aufregung sorgen. Müller verkündet im Ankündigungsvideo auf X (ehemals Twitter) selbst seine neue Rückennummer. 13 statt 25.

Thomas Müller im neuen Trikot

Neuer Verein, neue Nummer. Ein smarter Move, denn die Trikotverkäufe dürften für den Verein immense Mehreinnahmen bedeuten. In Kanada und Deutschland dürften zahlreiche Fans an einem neuen Müller-Trikot interessiert sein. Immerhin gab es das bislang nur in zwei Ausprägungen – Bayern München und Nationalmannschaft.

+++Wechsel offiziell: Das sagen Müller und sein neuer Klub+++

Da erscheint es doch sinnvoll, mit der neuen Nummer die Erinnerungen an alte DFB-Zeiten zu wecken. Denn bereits kurz nach Verkündung des Transfer auf X haben die Fans nur ein Thema: „Wann wird das Trikot in Deutschland verfügbar sein“ oder „Ich bin nicht mal Fan von dem Team, aber ein Müller-Trikot werde ich mir holen, weil ich ihn liebe“ – Kommentare unter dem Beitrag der Whitecaps, die sich wohl einen neuen Absatzmarkt erschließen konnten.

Trikot-Versteigerung

Ein Vereinstrikot des deutschen WM-Helden, das nicht das FC-Bayern-Logo ziert, scheint vielen Fußballfans noch im Kleiderschrank zu fehlen. Diese Lücke kann nun gefüllt werden und es geht sogar noch besser.

Mehr News für dich:

Die Vancouver Whitecaps versteigern ein signiertes Trikot von Neuzugang Thomas Müller auf ihrer Website. Ob mit oder ohne Unterschrift – die Nachfrage nach Whitecap-Trikots mit der Rückennummer 13 wird in den kommenden Tagen und Wochen rasant ansteigen.