Dem Start der neuen Fußball-Saison fiebern aktuell alle Fußball-Fans in Deutschland entgegen. Mit Spannung wurden daher die Spielpläne der 1. und 2. Bundesliga erwartet. Für den FC Schalke 04 gibt es gleich zu Beginn einen Hammer und eine Enttäuschung zum Abschluss.

Der FC Schalke 04 muss, wie schon vor zwei Jahren, direkt zu Beginn gegen den Hamburger SV ran. Aber das ist es nicht, was die königsblauen Anhänger dermaßen stört.

FC Schalke 04: Worst-Case-Szenario eingetroffen

Für viele Fans ist es immer wichtig, den Saisonabschluss mit der Mannschaft im eigenen Stadion oder in der eigenen Arena zu feiern. Sei es der Klassenerhalt, der Aufstieg oder ein Titelgewinn. Beim FC Schalke 04 gab es schon seit mehreren Jahren kein Heimspiel mehr zum Abschluss.

Das wird sich nun auch in der kommenden Saison nicht ändern. Am Freitag (30. Juni) ist der Spielplan geleakt worden. Eigentlich sollte er um 12 Uhr veröffentlicht werden, doch in den sozialen Netzwerken gab es bereits Stunden vorher die Spielpläne der 1. und der 2. Bundesliga zu sehen. Als S04 vor zwei Jahren bereits in der 2. Liga spielen musste, war der Auftakts-Gegner der Hamburger SV. Die DFL wiederholte das Ganze jetzt erneut. HSV – Schalke lautet das erste Spiel der kommenden Saison.

Für S04 bedeutet es also: kein Heimspiel zum Auftakt. Wie schon in der vergangenen Saison. Aber viel schlimmer ist es für die Anhänger, dass auch das letzte Spiel der Spielzeit 2023/24 nicht in der Veltins-Arena stattfinden wird.

S04 zum Abschluss in Fürth

Denn der FC Schalke 04 wird das letzte Spiel der Saison bei Greuther Fürth austragen. „Wieder ein Auswärtsspiel zum Abschluss und dann noch in Fürth. Ich könnte kotzen“, „Wieso ist das letzte Spiel auswärts? Ich will zum Ende nur ein Heimspiel haben“ und „Auswärts in Fürth. Mir fällt dazu nichts mehr ein“, heißt es in den sozialen Netzwerken unter anderem von den enttäuschten und wütenden S04-Fans.

