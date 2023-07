Wenige Stunden vor dem ersten Testspiel gegen Spelle-Venhaus hat der FC Schalke 04 endlich ein neues Trikot vorgestellt – und das in einer ganz besonderen Edition. Es handelt sich dabei nicht um die endgültige Version.

Für die Fans ist es zumindest eine Besänftigung, denn sie warten schon lange auf das neue Trikot des FC Schalke 04. Ein Problem bleibt aber weiterhin bestehen: S04 hat noch immer keinen neuen Hauptsponsor.

Während andere Klubs längst ihr Trikot für die neue Saison vorgestellt haben, mussten die Fans des FC Schalke 04 eine halbe Ewigkeit warten. Wenige Stunden vor dem ersten Testspiel hat S04 nun die erste Version seines Auswärtstrikots vorgestellt – eine „Fan-Edition“.

+++ Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 im Live-Ticker +++

Weiße Grundfarbe, babyblaue Ärmel und drei königsblaue Adidas-Streifen zieren das neue Auswärtstrikot des FC Schalke 04. Was allerdings sofort auffällt: Einen neuen Trikotsponsor haben die Knappen noch immer nicht. Auf der Brust steht lediglich in fetter Schrift „Schalke 04“.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der FC Schalke 04 verkauft die Version des Auswärtstrikot als „Fan-Edition“, will seine Anhänger damit wohl erstmal besänftigen. Wie das neue Auswärtstrikot aussieht, wissen sie nun zumindest. Was dort am Ende aber für ein Unternehmen draufsteht, ist nach wie vor unklar.

S04-Fans sind gespalten

Die Fan-Reaktionen fallen wie so häufig bei Trikots aus: Die einen Anhänger sind total aus dem Häuschen, die anderen mögen es überhaupt nicht. Wir haben dir ein paar Reaktionen rausgesucht:

„Ja endlich und das sieht auch noch richtig gut aus“

„GEil“

„Besondere Fan-Edition = weil wir immer noch keinen Sponsor haben.“

„Kann man so machen, wenn man noch den Hauptsponsor ergänzt“

„Sieht stark aus“

„Das hellblau ist nicht meins…“

„Ist das einfallslos und hässlich“

Das könnte dich auch interessieren:

Damit dürfte nun auch klar sein, in welchem Trikot der FC Schalke 04 am Samstag (01. Juli) beim Testspiel gegen den SC Spelle-Venhaus aufläuft.