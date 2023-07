Das dritte Testspiel der Vorbereitung steht an: FC Schalke 04 – FC Kopenhagen. Im Trainingslager in Mittersill testen die Königsblauen am Dienstagabend (18 Uhr) gegen den dänischen Meister. Ein erster Härtetest.

Für Trainer Thomas Reis ist das Testspiel FC Schalke 04 – FC Kopenhagen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Saisonstart in der 2. Bundesliga. In zweieinhalb Wochen geht’s schon wieder los, S04 muss langsam in Form kommen.

FC Schalke 04 – FC Kopenhagen im Live-Ticker

Wir verfolgen für dich das Testspiel FC Schalke 04 – FC Kopenhagen live. In unserem Live-Ticker verpasst du kein Highlight der Partie. Anstoß ist um 18 Uhr in der Kufstein Arena.

FC Schalke 04 – FC Kopenhagen

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.27 Uhr: Über Ex-Spieler Larsson sagte Reis vor dem Duell gegenüber der „WAZ“: „Anfangs hat er bei mir auch gespielt, aber der Druck auf Schalke ist sehr, sehr groß. Vielleicht war der Druck zu hoch für ihn, vielleicht wollte er zu viel. Er ist ein Spieler, der weniger über den Zweikampf kommt, sondern mehr über das Spielerische. Vielleicht ist es daran gescheitert. Dass Jordan kicken kann, steht außer Frage. Schalke war vielleicht einfach nicht der passende Verein für ihn.“

13.44 Uhr: Bevor es nachher losgeht, gibt es noch eine kleine Leseempfehlung: Was Max Meyer mit dem Wechsel von Marius Müller zu tun hatte!

12.07 Uhr: Heute Morgen hat der FC Schalke 04 bereits eine Trainingseinheit absolviert. Am Nachmittag geht’s dann nach Kufstein zum Testspiel gegen den FC Kopenhagen.

11.01 Uhr: Nicht mit dabei ist heute übrigens auch Ralf Fährmann. Der Keeper befindet sich nach seinem Muskelfaserriss immer noch im Lauftraining.

10.48 Uhr: Bittere Nachrichten gibt’s von Rodrigo Zalazar kurz vor dem Testspiel. Die für Dienstag geplante Anreise musste erneut verschoben werden. Hier mehr dazu!

10.15 Uhr: Beim Blick auf den Kader wird den Schalke-Fans wohl als allererstes ein Name ins Auge springen: Jordan Larsson. Bis zum Winter kickte der Schwede noch für den FC Schalke 04, wurde dann an Kopenhagen verliehen und in diesem Sommer dann verkauft. Jetzt gibt es ein schnelles Wiedersehen mit dem Ex-Spieler.

09.39 Uhr: Drei Spieler, die man bei Kopenhagen im Blick halten sollte, sind Top-Scorer Viktor Claesson, Winterneuzugang Diogo Goncalves und das isländische Talent Hakon Arnar Haraldsson.

09.02 Uhr: Der FC Kopenhagen ist schon ein anderes Kaliber. In der vergangenen Spielzeit wurde Kopenhagen zum 15. Mal dänischer Meister und spielte in der Champions League.

08.49 Uhr: Die bisherigen Testspielauftritte des FC Schalke 04 waren bislang eher bescheiden. Nach dem 3:0 gegen Regionalliga-Aufsteiger Spelle-Venhaus gab es gegen Regionalligist 1. FC Bocholt nur ein 2:2. Nach vorne ging bis auf die zwei Tore nicht viel und hinten leistete sich S04 bei den Gegentreffern eklatante Fehler.

Das könnte dich auch interessieren:

08.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das dritte Testspiel der Vorbereitung. Heute trifft der FC Schalke 04 um 18 Uhr in der Kufstein Arena auf den FC Kopenhagen.