Iran-Israel-Newsblog: Iran bestätigt Waffenruhe ++ Drei Tote in Israel nach Angriff

Kommt wirklich der Waffenstillstand, den US-Präsident Donald Trump in der Nacht zu Dienstag (deutscher Zeit) angekündigt hat? Zuvor griff Iran eine US-Militärbasis in Katar an. Die USA wurden im Voraus über den Angriff informiert, dadurch wurde niemand verletzt.

Wir blicken in diesem Newsblog zum Krieg zwischen Israel und Iran auf die aktuellen Ereignisse.

Newsblog zu Iran und Israel: Trump verkündet Waffenruhe

7:30 Uhr: Die Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran ist seit heute in Kraft. „Der Waffenstillstand ist nun in Kraft. Bitte verletzen Sie ihn nicht!“, appellierte Donald Trump eindringlich auf Truth Social. Auch das iranische Staatsfernsehen bestätigte, dass die Waffenruhe um 7.30 Uhr Ortszeit (6.30 Uhr MESZ) begonnen habe. Kurz zuvor seien noch Raketen abgefeuert worden.

6:25 Uhr: Im israelichen Be’er Sheva kam es offenbar noch vor dem 6-Uhr-Waffenstillstand zu einem Raketeneinschlag. Laut israelischen Medien kamen dabei drei Menschen ums Leben, sechs weitere wurden verletzt, einige von ihnen mittelschwer bis leicht.

6.10 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass in wenigen Stunden eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft treten soll. Der seit zwölf Tagen andauernde Krieg solle damit beendet werden, erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social. Laut Trump werde der Iran zunächst für zwölf Stunden die Kampfhandlungen einstellen, danach folge Israel für weitere zwölf Stunden. Nach Ablauf dieser 24 Stunden gelte der Krieg als beendet, was am Mittwochmorgen (MESZ) der Fall wäre.

Trump lobte beide Länder für ihren „Mut und ihre Weisheit“, den Krieg zu beenden, der sonst Jahre hätte dauern und den gesamten Nahen Osten zerstören können. Der US-Präsident bezeichnete den Konflikt als künftigen „Zwölftagekrieg“.

Die Waffenruhe trete laut Trump etwa ab 6 Uhr deutscher Zeit in Kraft, sobald beide Seiten ihre laufenden Einsätze beendet hätten.