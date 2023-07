Die Sommervorbereitung beim FC Schalke 04 ist im vollen Gange und jetzt steht auch schon das zweite Testspiel der Königsblauen an. Am Donnerstag (6. Juli) gastiert Der Zweitligist beim Regionalligisten 1. FC Bocholt (18 Uhr).

Es ist die letzte Partie des FC Schalke 04, bevor dann am Samstag (8. Juli) das Trainingslager in Mittersill ansteht. Cheftrainer Thomas Reis muss gegen den 1. FC Bocholt dabei auf einige Spieler verzichten. Für einen Star ist es dabei ein ganz besonderes Spiel.

1. FC Bocholt – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Wir begleiten für dich das zweite Testspiel 1. FC Bocholt – FC Schalke 04. In unserem Live-Ticker halten wir dich stets auf dem Laufenden und versorgen dich mit allen Informationen.

Spielinfos:

Spielort: Stadion Am Hünting, Bocholt

Anstoß: Donnerstag, 6. Juli um 18 Uhr

1. FC Bocholt – FC Schalke 04 2:2 (2:2)

Tore: 1:0 Fakhro (1′), 1:1 Ouedraogo (4′), 1:2 Terodde (9′), 2:2 Lorch (11′)

Startaufstellung: Müller- Brunner, Greiml, Kaminski, Mohr- Tauer, Latza, Ouedraogo, Balouk- Polter, Terodde

Aufstellung Halbzwei zwei: Langer – Aydin, Boboy, Talabidi, Ouwejan – Schallenberg, Meisel, Idrizi – Lasme, Topp, Kozuki

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

65′: Dem Spiel mangelt es derzeit wieder an Höhepunkte und an Torraum-Szenen. Derweil gibt es bei den Gastgebern einen Torwart-Wechsel, der auch für S04-Fans spannend ist. Denn Gian-Luca Reck, Sohn von Ex-Knappen-Profi Oliver Reck, kommt in die Partie und wird die letzte halbe Stunde zwischen den Pfosten stehen.

54′: Gute Aktion von Meisel! Der 19-Jährige dribbelt sich gut durch das Mittelfeld und steckt auf Ouwejan durch. Dessen Flanke wird jedoch abgeblockt… Eckball Nummer drei für Königsblau. Doch auch dieser Standard bringt keine Gefahr.

50′: Sportlich beginnt die zweite Hälfte mit einer guten Chance für die Gastgeber. Nach einer Ecke fällt der Ball zu Marc Beckert, der aus knapp 16 Metern direkt abschließt. Der Ball wird jedoch noch abgefälscht und geht so Zentimeter am Tor vorbei. Glück für S04.

47′: Die erste Halbzeit begann mit einem frühen Tor, die zweite Hälfte mit einer kleinen Rudelbildung. Blendi Idrizi setzt zur Grätsche an und trifft seinen Gegenspieler. Dieser schubst den Schalker anschließend – beide sehen die Gelbe Karte. Die ersten Verwarnungen der Partie.

46′: Los geht’s mit Halbzeit zwei. Thomas Reis wechselt einmal komplett durch. S04 läuft nun wie folgt auf: Langer – Aydin, Boboy, Talabidi, Ouwejan – Schallenberg, Meisel, Idrizi – Lasme, Topp, Kozuki

45′: Und damit geht es auch in die Pause! Nach einem wilden Start hat sich die Partie in den letzten Minuten etwas beruhigt. Bocholt ging früh durch einen Patzer von Greiml in Führung, ehe Schalke mit einem Doppelschlag zurück kam. Doch nur wenige Sekunden nach der Führung schlugen dann die Gastgeber zurück. So geht es mit einem Unentschieden in die Pause.

35′: Nun plätschert die Partie etwas vor sich hin. Torraum-Szenen sind Rarität geworden, lediglich ein Abschluss von Balouk kann der S04 in den letzten Minuten vorweisen. Dieser ging jedoch knapp über den Kasten – es bleibt beim 2:2.

25:‘ Nach einer guten halben Stunde lässt sich fest halten, dass der 17-Jährige Assan Ouedraogo mit Abstand der beste Schalker auf den Platz ist. Der Offensiv-Youngster zeigt bislang eine starke Partie und hat sich bereits mit einem Tor und einer Vorlage belohnt.

22′: In den vergangenen Minuten hat sich die Partie etwas beruhigt und der S04 hat etwas mehr Spielkontrolle als noch in den 15 Minuten. Derweil gibt es die zweite Ecke der Partie für Königsblau. Diese landet jedoch in den Armen des Bocholter Keepers.

15′: Was für eine erste Viertelstunde! Es geht hin und her. Keine der beiden Teams stellt sich hinten rein und lässt es ruhig angehen. Bocholt und der S04 suchen stets den Weg in die Offensive. Das könnte noch richtig bunt werden.

11′: Und dieses Mal sind es die Gastgeber, die direkt antworten. Bocholt gleich aus! Nur wenige Sekunden nach der S04-Führung trifft der 1. FC Bocholt per Flachschuss erneut. 2:2 – es geht munter weiter.

9′: Und das nächste Tor – wieder für S04. Wieder ist Ouedraogo maßgeblich beteiligt, diesmal als Vorbereiter. Der junge Mittelfeldspielt legt einen klasse Steckpass auf Simon Terodde, der aus elf Metern versenkt. Somit trifft der Stürmer bei seiner Rückkehr in die Heimat.

4′: Und es geht gut weiter! Der S04 mit der direkten Antwort. Der 17-Jährige Ouedraogo schließt nach einem Klasse-Dribbling alleine ab und gleicht aus. 1:1! Was ein Start in diese Partie.

1′: Und was für ein Start für die Gastgeber, Bocholt geht in Führung! S04-Innenverteidiger Leo Greiml vertändelt gegen Bocholt-Stürmer Malek Fakhro den Ball. Dieser läuft nach dem verunglückten Rückpass frei auf den Kasten von Müller zu und versenkt den Ball im Netz. 1:0 für den Regionalligisten, was für ein Bock von Greiml. Ein bitterer Start für Königsblau.

18:03 Uhr: Mit etwas Verspätung kommen die beiden Teams auf den Rasen. Nachdem das Grün noch einmal bewässert wurde, kann es nun also los gehen. Vor etwas dreieinhalb Tausend Zuschauer wird die Partie in Kürze beginnen.

17:55 Uhr: In knapp fünf Minuten rollt der Ball. Das Stadion ist gut gefüllt und die äußerlichen Bedingungen bestens. Alles ist für ein schönen Fußballabend in angerichtet.

17:30 Uhr: So startete der S04: Müller- Brunner, Greiml, Kaminski, Mohr- Tauer, Latza, Ouedraogo, Balouk- Polter, Terodde. Neuzugang Paul Seguin und Offensiv-Allrounder Dominick Drexler fallen aus, sie werden aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme geschont.

17.03 Uhr: Noch knapp eine Stunde bis zum Anstoß. Langsam füllt sich das Stadion am Hünting in Bocholt und die Mannschaften werden zum Warmmachen erwartet. In Kürze wird man also auch wissen, mit welchem Personal Thomas Reis die ersten 45 Minuten angehen wird.

15.35 Uhr: Noch knapp zweieinhalb Stunden, bis der Ball in Bocholt rollt und das zweite Testspiel des Sommers beginnt. Doch noch vor Anpfiff müssen die Fans des S04 eine bittere Nachricht hinnehmen. Der Wechsel von Marius Bülter zur TSG Hoffenheim wurde am Nachmittag offiziell verkündet.

14:45 Uhr: Wie schon in Spelle werden auch heute einige Knappen-Fans ihr Team in Bocholt unterstützen. Derweil lief seit 10 Uhr der Ticketverkauf für die Heimspiele in der Rückrunde. Das Ergebnis: Alle acht Spiele sind innerhalb zwei Stunden ausverkauft gewesen. Trotz des Abstieges herrscht auf Schalke große Euphorie auf die anstehende Spielzeit.

12.09 Uhr: S04-Coach Thomas Reis muss gegen den Regionalligisten auf einige Spieler verzichten. Kenan Karaman, Ibrahima Cisse, Henning Matriciani, Ralf Fährmann, Justin Heekeren und Florian Flick werden nicht zum Einsatz kommen – genauso wie Marius Bülter und Rodrigo Zalazar. Während Bülter kurz vor einem Abgang zur TSG Hoffenheim steht, ist Zalazar laut Vereinsangaben erkältet.

11.22 Uhr: Für Simon Terodde wird es ein ganz besonderes Testspiel. In der Saison 2001/02 trug er das Trikot des 1. FC Bocholt, aber sein Herz schlägt für den SV Krechting, für den Terodde von 1991 bis 1998 spielte. Krechting ist nur wenige Kilometer vom Hünting-Stadion entfernt.

10.30 Uhr: Es ist das zweite Testspiel der Schalker, die gegen den SC Spelle-Venhaus am vergangenen Wochenende mit 3:0 gewinnen konnten. Bocholt ist nun der zweite Gegner der Königsblauen.

9.11 Uhr: Gespielt wird heute im Stadion am Hünting in Bocholt. Um 18 Uhr ist Anstoß.

Donnerstag, 6. Juli, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Testspiel der neuen Saison. Heute trifft der FC Schalke 04 auf den 1. FC Bocholt.