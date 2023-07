Lange haben die Transfer-Verhandlungen zwischen dem FC Schalke 04 und der TSG Hoffenheim gedauert, jetzt ist es aber endlich offiziell. Marius Bülter wird die Königsblauen verlassen und sich zur kommenden Saison dem Bundesligisten aus dem Kraichgau anschließen.

In den vergangenen Wochen wurde viel spekuliert, wie viel Ablöse der FC Schalke 04 denn wirklich für Bülter wirklich bekäme. Einem Bericht zufolge kassiert S04 deutlich weniger, als zunächst gefordert. Doch was Sportdirektor Andre Hechelmann nun verraten hat, lässt die Anhänger des Revierklubs jubeln.

FC Schalke 04: Bülter-Wechsel offiziell!

Nach zwei Jahren mit dem Aufstieg und dem Abstieg verlässt Marius Bülter den FC Schalke 04 und schließt sich mit sofortiger Wirkung der TSG Hoffenheim an. Bei den Kraichgauern hat der 30-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

Auch interessant: FC Schalke 04: Fans atmen auf – Horror-Transfer kommt nicht zustande

Über die Modalitäten des Wechsels vereinbarten die Parteien Stillschweigen. In den Medien wird über eine Ablöse zwischen drei bis vier Millionen plus Boni spekuliert. Anfangs wollte der Absteiger noch fünf Millionen Euro für den Flügelstürmer.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Aussagen von Andre Hechelmann lassen darauf deuten, dass S04 seine Forderungen wohl erhalten habe. „Marius ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, diese Chance wahrzunehmen. Wir haben seinen Wunsch respektiert, es war jedoch auch klar, dass wir den Spieler nur unter klar definierten Bedingungen abgeben werden. Mit der TSG 1899 Hoffenheim haben wir schließlich die angestrebte Lösung erzielt. Wir wünschen Marius sportlich wie privat alles Gute für die Zukunft“, so der S04-Sportdirektor.

Bülter freut sich über TSG-Wechsel

Wie viel Geld der FC Schalke 04 nun definitiv bekommen hat, ist unklar. Dennoch freuen sich die Anhänger des Revierklubs und sind erleichtert, dass die Zahlen, die zuvor in den Medien kursierten, nicht stimmen. Der „Kicker“ hatte am Mittwoch (5. Juli) noch berichtet, dass Königsblau lediglich 2,7 Millionen Euro + Boni bekäme.

Mehr News für dich:

Und was sagt Bülter selbst zu seinem Wechsel? „Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, den Transfer umzusetzen und es mir zu ermöglichen, dass ich mich nun ganz auf den Fußball und eine neue, reizvolle Aufgabe konzentrieren kann“, so der Flügelstürmer. „Nach dem ersten Gespräch mit den TSG-Verantwortlichen war für mich klar, wohin die Reise gehen soll. Ich habe mich von der ersten Minute an sehr wertgeschätzt gefühlt und möchte dem Klub nun das mir entgegengebrachte Vertrauen auf dem Rasen zurückgeben.“