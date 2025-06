Florian Wirtz lässt nach Liverpool-Beben tief blicken – „War ein entscheidender Punkt“

Lange ist darauf gewartet worden, jetzt ist endlich alles unter Dach und Fach: Der FC Liverpool hat am Freitagabend (20. Juni) den Hammer-Transfer von Florian Wirtz perfekt gemacht und offiziell verkündet. Der deutsche Ausnahmekicker ist offiziell ein „Red“.

Wochenlang haben die Fans des amtierenden Premiere-League-Meisters auf diesen Moment gewartet, nun ist der Mega-Deal tatsächlich vollzogen. Im Rahmen seiner Vorstellung äußerte sich Florian Wirtz hoch spannend.

Florian Wirtz: Wechsel ins Ausland die ganze Zeit das Ziel gewesen?

Diese Verkündung ist für die Bayern ein Stich ins Herz. Lange sah es so aus, als würde Wirtz in diesem Sommer zum deutschen Rekordmeister wechseln und der Bundesliga erhalten bleiben. Doch dann grätschte der FC Liverpool dazwischen, machte Ernst und überzeugte den 22-Jährigen. Der sagte dem FCB ab und entschied sich für einen Wechsel auf die Insel.

Wie er nun verraten hat, habe dies einen großen Faktor gehabt. „Ich freue mich sehr, ein neues Abenteuer vor mir zu haben. Das war auch ein entscheidender Punkt meiner Gedanken: Dass ich etwas völlig Neues haben und aus der Bundesliga raus möchte“, so der Ex-Leverkusener.

„Ich habe auch mit einigen Spielern gesprochen, die hier gespielt haben, und alle haben mir gesagt, dass dieser Ort perfekt für mich sei“, so Wirtz weiter. Am Ende schienen die Bayern also genau wegen der Bundesliga keine Chance mehr gehabt zu haben. So ging ihnen der absolute Wunschsspieler des Sommers durch die Lappen.

Erste dicke Ansage nach Transfer-Verkündung

Stattdessen wird man nun in den internationalen Wettbewerben gegen Wirtz und Liverpool ran müssen – beispielsweise im Kampf um die Champions League. Mit Blick auf diesen Wettbewerb und mögliche Titel lieferte Wirtz gleich eine fette Ansage. „Ich bin nicht hierhergekommen, um Spaß zu haben, ich bin hier, um alles zu gewinnen. Ich möchte jedes Jahr alles gewinnen“, so der Neu-Liverpooler.

Das ist gleich mal ein Statement in Richtung der nationalen und internationalen Konkurrenz. Gemeinsam mit anderen Weltstars wie Mohamed Salah und Virgil van Dijk möchte er bei den „Red“ alles gewinnen!