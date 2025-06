ZDF-Doku über OnlyFans-Model bringt Zuschauer in Wallung – „Seid ihr noch gesund?“

Seit einigen Jahren tummeln sich immer mehr Influencer und Content Creator auf OnlyFans. In den Tiefen dieser Bubble sind schon so manch verstörende Sachen ans Tageslicht gekommen. So traf sich die 27 Jahre alte Annie Knight mit über 500 Männern in sechs Stunden (wir berichteten>>>).

Das ist bei weitem aber natürlich nicht alles. Das ZDF hat sich nun etwas mehr damit befasst und in der Doku „OnlyFans – Die neuen Sexarbeiterinnen“ genauer hingeschaut. Dabei begleitet ein Team unter anderem die 27-jährige Barty – und was sie berichtet, lässt einen sprachlos zurück…

OnlyFans-Model: „Ist cool, wenn man arbeitslos ist“

Via Instagram teasert das ZDF die neue Doku mit einem Trailer an. Darin zusehen ist die 27-Jährige, wie sie sich unter anderem für ihren OnlyFans-Account in Pose schmeißt. Auf der Plattform ist sie ihrer Community unter dem Namen „Savage Barty“ bekannt – ihr Alter Ego. Dass sie im Vorfeld aber nicht wirklich Ahnung von dem ganzen Business hatte, macht sie im Interview deutlich.

+++OnlyFans: Neues EU-Gesetz greift hart durch – es droht eine Gefängnisstrafe+++

„Ich habe nicht gewusst, worauf ich mich da einlasse. Ich habe immer gesagt, ich mache keine Pornos. Ich hatte gehört, dass man mit Fotos von seinen Füßen seinen Verdienst verdreifachen kann. Das ist natürlich cool, wenn man arbeitslos ist“, schildert sie ganz offen und ehrlich. Für ihre OnlyFans-Follower zeigt sie sich als „Savage Barty“ von ihrer „provokanten und exzentrischen Seite“, was sie im Alltag selbst nicht ist.

OnlyFans-Doku polarisiert schon jetzt

Barty beschreibt, dass ihr Netz-Alter-Ego mittlerweile die Hälfte ihres Lebens eingenommen hat. Und nicht immer fühlt sich das für sie real oder richtig an. „Wenn ich Fotos für einen Kunden mache, denke ich oft: ‚Mist, ich mache Fotos von meinem Hintern – fürs Internet‘. Und dann stellt man sich selbst infrage, das ist manchmal hart“, erzählt sie weiter.

Mehr Themen:

Viele User im Netz können das nicht wirklich nachvollziehen und regen sich teilweise in der Kommentarspalte unter dem Beitrag auf. „Ist das aber nicht ein Widerspruch an sich? Man stellt das schon infrage, warum man das macht, aber macht dennoch weiter?“ oder „ZDF? Seid ihr noch gesund? So was wie Werbung darzustellen und das aus sozialen Medien?“, kommentieren unter anderem zwei aufgebrachte User.