OnlyFans-Star landet im Krankenhaus – 583 Männer in sechs Stunden

Im wilden Social-Media-Dschungel gibt es immer wieder schräge Aktionen, die für Aufsehen sorgen. Doch was die australische OnlyFans-Darstellerin Annie Knight (27) abgezogen hat, stellt alles in den Schatten! Die Influencerin startete eine verrückte Challenge, die sie nun in ernste Schwierigkeiten gebracht hat.

Annie hatte die glorreiche Idee, eine Rekordzahl an Männern innerhalb von sechs Stunden zu treffen, um ihre Follower zu beeindrucken. Die Aktion zog Tausende von Zuschauern an. Doch anstatt Applaus zu ernten, endete das Ganze in einem absoluten Fiasko!

OnlyFans-Star voller Sorge: Wilder Exzess läuft aus dem Ruder!

Zwar hielt sie tapfer durch, doch nach der wilden Challenge war Schluss! Der OnlyFans-Star wurde ins Krankenhaus gebracht. Diagnose: körperliche Überlastung und kleine Verletzungen. „Es war definitiv etwas wund da unten, und ich habe mir einen kleinen Schnitt zugezogen“, gestand Annie später in einem Instagram-Post aus ihrem Krankenhausbett.

Weiter heißt es: „Ich schätze, 583 Männer an einem Tag sind nicht so gut für den Körper. Ich werde es definitiv überleben, aber im Moment ist es ziemlich schmerzhaft und unangenehm.“

Doch Annie ist nicht die Einzige, die für ein bisschen Fame alles riskiert. Ihre Kollegin, das OnlyFans-Model Bonnie Blue (26), versuchte letzten Monat, einen ähnlichen Rekord aufzustellen.

Experten warnen immer wieder vor den Gefahren solcher Challenges. Dr. Shree Datta erklärt gegenüber Daily News: „Körperliche Traumata könnten zu vaginalen oder analen Reizungen sowie zu einem potenziell höheren Risiko von Harnwegs- und Geschlechtsinfektionen führen.“