Cathy Hummels bald bei OnlyFans? „Dann haben wir wirklich ausgesorgt“

Cathy Hummels ist ein echtes Multitalent. Sie ist Moderatorin, Influencerin, Model – nur eines hat sie noch nicht: OnlyFans. Auf der Plattform, wo mehr oder weniger prominente Menschen anzügliche Bilder mit viel nackter Haut für Geld zur Verfügung stellen, ist die 35-Jährige noch nicht aktiv.

Jetzt hat Cathy Hummels im „Wiesn Wahnsinn“-Podcast vom Münchner Radiosender „Energy“ offen über eine mögliche OnlyFans-Karriere gesprochen. Sehen wir die Ex-Frau von Mats Hummels etwa bald auch auf der Nackt-Plattform?

Cathy Hummels bald bei OnlyFans?

Für den Radiosender „Energy“ hat Cathy Hummels während der Wiesn jetzt einen eigenen Podcast. In der neusten Folge ist dort TikToker „Paulomuc“ zu Gast. Die Beiden reden erst über Anmachsprüche, plötzlich dreht sich das Gespräch aber um das Thema OnlyFans.

„OnlyFans mache ich nicht. Soll ich das noch machen?”, fragt „Paulomuc“. Die schlagfertige Antwort von Cathy Hummels lässt nicht lange auf sich warten: „Schade eigentlich, dann würde ich mich auch anmelden, wenn du das machst.“

„Wollen wir gemeinsam einen Account machen?“, fragt er zurück, Hummels‘ reagiert: „Wenn wir beide einen Account bei Only Fans machen, dann haben wir wirklich ausgesorgt.“ Paulomuc zweifelt: „Glaubst du, dass schauen sich so viele an?“

Cathy Hummels ist überzeugt: „Ja, wir sorgen für guten Inhalt.“ Dann stellt sich natürlich die Frage: Was zeigt man bei OnlyFans, um richtig Kohle zu machen. „Was würdest du anbieten? Füße? Hast du schöne Füße?“, fragt Paulomuc.

Cathy Hummels: „Ich mag keine Füße“

Das ist jedoch überhaupt nicht der Fall der Moderatorin: „Nein, ich mag aber auch keine Füße. Meine Füße sind ok. Aber was sind denn schöne Füße? Wenn die Zehen gerade sind? Wie definierst du schöne Füße?“ Da ist selbst der TikTok-Star überfragt: „Ich habe absolut keinen Fußfetisch, deswegen kann ich das nicht sagen. Für mich sind Füße Füße, aber sogar ich wurde schon mal angeschrieben wegen meinen Füßen.“ Dann wendet sich das Gespräch in Richtung „Dicpics“ bei Instagram.

Ob Cathy Hummels also jetzt ernsthaft über einen OnlyFans-Account nachdenkt, verrät sie nicht. Der leicht ironische Unterton lässt aber vermuten, dass dies für sie keine Option ist.