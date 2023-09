Cathy Hummels: Folgt nun der „Bachelorette“-Hammer? Moderatorin spricht Klartext

Am 19. Dezember 2022 war es offiziell vorbei: An diesem Tag ließen sich Moderatorin Cathy Hummels und BVB-Star Mats Hummels scheiden. Seither ist die Influencerin solo unterwegs und konzentriert sich auf ihre Karriere. Doch wie sie selbst erzählt, wäre sie wieder für die große Liebe bereit.

Aktuell ist Cathy Hummels auf der Suche nach einem neuen Freund an ihrer Seite. Und dafür tut die Instagram-Queen wohl einiges: Von Dating-Apps bis hin zu richtigen Treffen mit potenziellen Anwärtern. Bislang ohne Erfolg. Doch hat die Moderatorin mal überlegt, im TV nach der großen Liebe zu suchen?

Cathy Hummels die nächste „Bachelorette“?

In dem Podcast „Energy Wiesn Wahnsinn„ spricht Cathy Hummels gemeinsam mit Moderator Aaron Troschke über ihr Dating-Leben. Nachdem es auf den herkömmlichen Wegen bislang noch nicht funktioniert hat, fällt in dem Gespräch irgendwann das Wort „Bachelorette“. Könnte sich die Influencerin vorstellen, die Rolle der Rosenkavalierin einzunehmen?

Die Antwort könnte deutlicher nicht sein: Nein, das Model wird nicht im TV daten. Warum? Das begründet die Münchenerin so: „Weil die private Cathy Hummels ist unfassbar schüchtern. Und wenn mir wirklich jemand gefällt, dann werde ich komisch!“ Ein kleines Mittelchen, um sich locker zu machen, gibt es allerdings schon.

Cathy Hummels spricht über Bodycount

Die Moderatorin bezeichnet sich selbst zwar als schüchtern, doch wenn das ein oder anderer Gläschen intus ist, geht es wohl besser. „Also wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne. Aber darüber hinaus geht’s nicht“, erzählt Cathy Hummels in dem Podcast.

Cathy Hummels scheint in Plauderlaune zu sein. Denn als Aaron Troschke wissen will, mit wie vielen Männern sie vielleicht sogar mehr als nur einen Kuss ausgetauscht hat, antwortet sie prompt: „Mit wie vielen? Das ist an einer Hand abzählbar. Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr privat.“