Cathy Hummels offenbart: Reaktion von Mats überraschte sie – „Dann fühlst du dich hässlich“

Cathy Hummels macht heutzutage als Moderatorin und Influencerin von sich reden. Zunächst erlangte sie jedoch Bekanntheit durch ihre Beziehung zu Fußballspieler und mittlerweile Exmann Mats Hummels. Seitdem ist sie immer mal wieder Ziel von Anfeindungen in den sozialen Medien.

Nun verrät die 36-Jährige von einer damaligen Situation mit ihrem Ex, an die sie sich offenbar nicht so gern zurückerinnert.

Cathy Hummels: DAS geschah nach ihrer Trennung

Die Gerüchteküche brodelte lange um die Trennung zwischen Cathy und Mats Hummels. Im Juli 2022 bestätigte das einstige Traumpaar dann, dass es fortan getrennte Wege gehen würde. Seither hat die einstige Spielerfrau kaum ein negatives Wort über ihren Exmann verloren.

In ihrem neuen Podcast „Hummeln und Fische“ spricht Cathy Hummels mit ihrer Schwester Vanessa offen über Beziehungen, wobei auch ihre letzte Partnerschaft zu Mats Hummels thematisiert wird. Dabei gibt sie Einblicke in ihr damaliges Beziehungsleben und verrät dazu ein Geheimnis.

Cathy Hummels fragt Exmann zu After-Baby-Body

Bisher hat Cathy nur Einblicke in ihre eigenen Gefühle nach der Trennung gewährt. Doch was die Zuhörer nun in ihrem Podcast hören, ist überraschend: Cathy Hummels teilt unerwartet offen mit, dass ihr Ex-Partner eine Reaktion gezeigt habe, die sie sehr getroffen hat: „Was ich bereue, ist, dass ich viele Dinge, die er gesagt hat, zu sehr an mich rangelassen habe. Zugelassen habe, dass ich dadurch kaputtgegangen bin.“

Konkret soll es dabei um den Körper von Cathy gegangen sein: Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig fragte die Neu-Mama ihren damaligen Gatten, ob er ihren Bauch, der sich durch die Schwangerschaft verändert hatte, noch schön finden würde. Cathy Hummels Schwester erinnert an die Situation: „Ich weiß noch, dass du ihn gefragt hast, ob’s schön ist, ob’s okay ist und er hat wirklich so den Daumen in die Mitte gezeigt.“

Mats Reaktion beschäftigt Cathy Hummels bis heute: „Dann fühlst du dich hässlich und fühlst dich nicht gemocht. Wenn du dann das Gefühl hast, dein Mann findet dich nicht schön, dann geht’s noch tiefer nach unten.“