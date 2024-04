Cathy Hummels enthüllt pikanten Wunsch: „Da killt mich mein Ex-Mann“

Kaum flimmert die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ über die deutschen TV-Bildschirme, schon enthüllt Gastgeberin Cathy Hummels ihre Wunschliste für die nächste Staffel. Warum sich die Moderatorin gerade diese Kandidatin in der „Sala“ wünscht…

Cathy Hummel wünscht sich Ex-Flirt herbei

Pikante Wunschliste! In einem Gespräch mit RTL plauderte Cathy über die Show und ihre Traum-Kandidatin. „Da killt mich mein Ex-Mann bestimmt, aber die Tischtennis-Lisa – so wie sie immer von den Medien betitelt wird – glaube ich, wäre witzig.“, enthüllt sie. Die Gerüchte um einen Flirt zwischen Lisa Straube und Mats Hummels kamen 2021 auf. Dem Jahr, in dem Cathy und Mats ihre Trennung bekannt gaben. Eine offizielle Bestätigung für die Romanze gab es jedoch nie.

Lisa Straube lebt derzeit in Dubai und ist mit „Too Hot To Handle“-Teilnehmer Furkan Akkaya liiert. Die Andeutungen über eine nicht ganz geklärte Vergangenheit zwischen Straube und Cathy Hummels schienen auch auf Instagram ein Thema zu sein. So postete Straube eine Story, die als indirekte Antwort auf ein Foto von Cathy gedeutet wurde, in dem es hieß: „Schönheit ist keine Frage des Alters!“ Straubes Antwort darauf: „Es ist dein Wettbewerb, nicht meiner. Ich vergleiche mich nicht mit anderen.“

Doch nicht nur Lisa Straube steht auf Cathy Hummels‘ Liste. Ein Wunsch, der bereits in Erfüllung gegangen ist: Calvin Kleinen. Der Reality-Star nimmt nämlich an der aktuellen Staffel teil. „Er ist wirklich lustig, total authentisch und einfach ein cooler Typ“, freut sich Cathy.