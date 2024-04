Cathy Hummels geht drastischen Schritt: „Das will ich nie wieder erleben!“

In ihrem brandneuen Podcast „Hummeln & Fische“ packt Cathy Hummels aus – und das ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Rund anderthalb Jahre nach der Trennung von Mats Hummels gewährt die RTL2-Moderatorin und Influencerin Einblicke in das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann und verrät, wie sie mit Konflikten umgeht…

Cathy Hummels enthüllt Brisantes

Die Beziehung zwischen Cathy und dem Borussia-Dortmund-Verteidiger mag zwar vorbei sein, doch ein respektvoller Umgang miteinander ist beiden nach wie vor ein Anliegen. Doch was geschieht, wenn es zwischen den beiden kracht? Cathy macht im Podcast deutlich: „Wenn der wieder doof ist, einfach bei WhatsApp blockieren. Habe ich auch schon gemacht.“ Cathy spricht offen über die Schattenseiten ihrer Ehe mit dem Fußball-Profi. Die Zeit des Leidens möchte sie hinter sich lassen.

„So, wie es am Ende war, will ich das einfach nie wieder in meinem Leben erleben!“ Sie fügt hinzu: „Das möchte ich nicht mehr.“ Dabei bleibt Cathy Hummels realistisch: Sie weiß, dass es nicht immer gelingt, sich abzugrenzen. „Manchmal ist es ja so, dass dann diese Person so in Rage ist und dann hören die [Nachrichten] nicht mehr auf. Dann wird geschossen, geschossen, geschossen. Wie so Hater im Internet“, beschreibt sie die Situation. Ihre Lösung: konsequentes Blockieren, um sich selbst zu schützen.

Für die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin steht eines im Vordergrund: Ihr Sohn Ludwig soll unter keinen Umständen unter den Unstimmigkeiten leiden.