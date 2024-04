„Kampf der Realitystars“: Nach Kritik an Cathy Hummels – Moderatorin wird deutlich

Endlich geht eine neue Staffel der beliebten TV-Sendung „Kampf der Realitystars“ an den Start. Die 23 Kandidaten kämpfen auch in diesem Jahr wieder unter der Sonne Thailands um Sendezeit, den Verbleib in der berühmten Sala, 50.000 Euro und den ehrenhaften Titel „Realitystar des Jahres 2024“.

Ebenfalls gleich in diesem Jahr: Die Moderation von „Kampf der Realitystars“. Diese übernimmt keine Geringere als Ex-Spielerfrau und Influencerin Cathy Hummels. Doch in der Vergangenheit stand sie für ihren Moderationsstil immer wieder in der Kritik. Nun äußert sie sich offen und ehrlich zu den negativen Kommentaren mancher Zuschauer.

„Kampf der Realitystars“: Cathy Hummels über Kritik

Seit der ersten Staffel steht Cathy Hummels für die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ vor der Kamera. Bedauerlicherweise kam ihre Art zu moderieren nicht bei allen Zuschauern sonderlich gut an. Einige Fans kritisieren, dass sie zu kühl und emotionslos durch die „Stunde der Wahrheit“ führen würde.

In einem Interview mit dem Nachrichtenportal „watson“ äußert sie sich nun zu der Kritik und sagt: „Ich setze meine Rolle um. Ich weiß, was von mir erwartet wird, was RTL Zwei und Banijay Productions wichtig ist. Ich lebe dort eine strengere Rolle. Das entspricht vielleicht nicht ganz meinem Naturell, deswegen ist es vielen vielleicht etwas fremd. Aber die ‚Stunde der Wahrheit‘ ist einfach enorm spannend und ich bin selbst natürlich auch immer ganz gespannt, was passiert.“ Doch wie kommt es, dass die 36-Jährige so enorm polarisiert?

Das sind die diesjährigen Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“:

Reality-Star Jenny Elvers

GNTM-Model Theresia Fischer

Ehefrau von Rapper „Haftbefehl“, Nina Anhan

„Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez

Reality-Star Calvin Kleinen

Schauspieler Ben Tewaag

DSDS- und Dschungelcamp-Kandidatin Tanja Tischewitsch

GNTM-Kandidatin Elsa Latifaj

TikTok-Star Noah Cremer

„Prince Charming“-Teilnehmer Kevin Schäfer

Instagram-Ostfriese Keno Veith

„Big Brother“-Diva Valencia Stöhr

„Sommerhaus der Stars“-Kandidat Maurice Dziwak

Reality-Star Cecilia Asoro

„Temptation Island VIP“-Kandidat Aleks Petrovic

Ballermann-Star Isi Glück

Willi Herrens Schwester Annemie Herren

Promi-Seherin Lilo von Kiesenwetter

„Köln 50667“-Urgestein Christoph Oberheide

Reality-Star Gisele Oppermann

„Bachelor in Paradise“-Finalistin Colleen Schneider

„BullshitTV“-Mitgründer Chris Manazidis

„Superzwillinge“ Heidi und Heike Kapuste

„Wer mich wirklich verfolgt, weiß, wie ich ticke“

Immer wieder muss sich Cathy Hummels mit negativen Kommentaren im Netz rumschlagen. Die Moderatorin begründet das wie folgt: „Wenn man etwas zum Kritisieren finden möchte, findet man das auch. Ich habe einen sehr trockenen Humor. Wer mich wirklich verfolgt, weiß, wie ich ticke. Wer mich nicht verfolgt, weiß das nicht. Und der hat dann auch einfach Lust, zu haten.“

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20.15 Uhr im TV-Programm. Bei RTL Plus gibt es die Folgen immer eine Woche vorher.