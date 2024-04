„Kampf der Realitystars“: Kurz nach TV-Ausstrahlung verbreitet sich die bittere Nachricht

Am Mittwochabend (10. April) buhlen die Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“ wieder um den Titel „Realitystar des Jahres 2024“. Wer am längsten in der berühmt berüchtigten Sala in Thailand aushält, gewinnt zudem auch noch das Preisgeld von 50.000 Euro. Kämpfen lohnt sich demnach für die Promis.

Was sich anscheinend nicht sonderlich lohnt, ist wohl das Einschalten. Zumindest wenn man den Quoten der ersten Folge „Kampf der Realitystars“ Beachtung schenkt. Denn die sind im Vergleich zum Vorjahr tiefer gesunken. Und das könnte einen ganz bestimmten Grund haben.

„Kampf der Realitystars“: Einschaltquote schwächer

Laut Angaben von „DWDL“ sind die Einschaltquoten des diesjährigen Staffelauftakts wesentlich schwächer als noch im Vorjahr. Schauten dieses Jahr rund 6,3 Prozent der Zielgruppe zu, waren es 2023 noch acht Prozent.

Mit dem Wert liegt man zwar immer noch über dem Senderdurchschnitt. Doch ein Abwärtstrend zu Staffel vier ist trotzdem deutlich. Und das könnte an einem kleinen Detail liegen.

Das sind die diesjährigen Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“:

Reality-Star Jenny Elvers

GNTM-Model Theresia Fischer

Ehefrau von Rapper „Haftbefehl“, Nina Anhan

„Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez

Reality-Star Calvin Kleinen

Schauspieler Ben Tewaag

DSDS- und Dschungelcamp-Kandidatin Tanja Tischewitsch

GNTM-Kandidatin Elsa Latifaj

TikTok-Star Noah Cremer

„Prince Charming“-Teilnehmer Kevin Schäfer

Instagram-Ostfriese Keno Veith

„Big Brother“-Diva Valencia Stöhr

„Sommerhaus der Stars“-Kandidat Maurice Dziwak

Reality-Star Cecilia Asoro

„Temptation Island VIP“-Kandidat Aleks Petrovic

Ballermann-Star Isi Glück

Willi Herrens Schwester Annemie Herren

Promi-Seherin Lilo von Kiesenwetter

„Köln 50667“-Urgestein Christoph Oberheide

Reality-Star Gisele Oppermann

„Bachelor in Paradise“-Finalistin Colleen Schneider

„BullshitTV“-Mitgründer Chris Manazidis

„Superzwillinge“ Heidi und Heike Kapuste

Ist DAS der Grund für die Quoten?

In diesem Jahr ging „Kampf der Realitystars“ nämlich mit einer verlängerten Folge an den Start. Die Ausstrahlung ging fast bis Mitternacht – für einige Zuschauer vielleicht zu lang. Außerdem kann man die Folgen jeweils eine Woche früher in der Mediathek streamen, was die Quoten ebenfalls ordentlich drücken dürfte. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze in den nächsten Wochen entwickelt.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20.15 Uhr im TV-Programm. Bei RTL Plus gibt es die Folgen immer eine Woche vorher.