Cathy Hummels gibt dringende Warnung raus: „Es herrscht Ausnahmezustand“

Seit diesem Samstag (16. September) heißt es wieder: Lederhosen und Dirndl an und ab auf die Wiesn. Das Oktoberfest 2023 ist seither in vollem Gange und eine Person darf darauf natürlich nicht fehlen: Cathy Hummels.

Auch in diesem Jahr lässt sich die Münchnerin das bunte Treiben auf der Theresienwiese also nicht entgehen. Als sie am Sonntag auf dem Weg dahin ist, hat Cathy Hummels jedoch eine dringende Warnung an ihre Fans.

Cathy Hummels: „Es herrscht Ausnahmezustand“

Offenbar ist München aktuell nämlich voll. Sehr voll. „Hier herrscht wirklich Ausnahmezustand“, sagt die Ex von BVB-Star Mats Hummels in ihrer Instagram-Story. Zu sehen ist Cathy darin unter anderem mit ihrer jüngeren Schwester Vanessa Fischer.

„Normalerweise brauche ich von zu Hause 15 Minuten, ich war eine Stunde 10 unterwegs“, verrät die 35-Jährige weiter und warnt ihre Follower deshalb: „Also Leute, definitiv nicht mit dem Auto fahren, sondern mit der U-Bahn oder S-Bahn oder lauft einfach zu Fuß!“

Cathy Hummels ist aber nicht nur zum Spaß auf der Wiesn, sondern arbeitet da auch und wirkt am Podcast „Energy Wiesn Wahnsinn – der Oktoberfest-Podcast“ für Radio NRJ mit. Darin spricht sie mit einigen Promis wie „Wer wird Millionär“-Star Aaron Troschke oder Sport-Influencerin Sophia Thiel unter anderem über Outfit-Must-Haves, was eine linke oder rechte Schleife am Kleid bedeutet und allerhand andere Wiesn-Details.

Das Oktoberfest 2023 geht noch bis zum 3. Oktober. Mal sehen, wann Cathy Hummels sich dort noch mal in ganz privater Feierlaune zeigt. Sie selbst trägt ihre Schleife in diesem Jahr übrigens auf der linken Seite – ein Zeichen dafür, dass sie derzeit Single ist.