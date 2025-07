Vor dem Zeltfestival Ruhr in Bochum ist es offiziell – Besucher spitzen die Ohren

In wenigen Wochen startet das Zeltfestival Ruhr erneut am Kemnader See. Vom 22. August bis 7. September 2025 verwandelt sich die idyllische Landschaft in einen Ort voller Musik, Comedy und Kulinarik. Rund 40 Shows erwarten Besucher, wobei die ersten zehn bereits ausverkauft sind. Auch das Außenareal bietet Programm mit Musik, Live-Podcasts und weiteren Höhepunkten.

Podcast-Highlights beim Zeltfestival Ruhr

Radio Bochum Reporterin Danni Rösner begeistert erneut mit ihrem Podcast „Immer Theater mit Danni“. Am 25. August startet sie mit einem VfL-Special, bei dem aktuelle Mannschaftsmitglieder zu Gast sind. Weitere Highlights sind Mambo Kurt und Oli Hilbring am 31. August sowie die Erfolgsautoren Annika Büsing und Frank Goosen am 3. September.

+++Ruhr Park Bochum: Besucher schauen nach oben – sie erkennen es sofort+++

Die Außenbühne des Zeltfestival Ruhr ist ein Magnet für aufstrebende Talente und bekannte Acts. In diesem Jahr treten Künstler wie Marlon Hammer, das Trip-Pop-Duo printed. und Luis & Mathis auf. Auch Mambo Kurt und weitere bekannte Namen wie Die Feuersteins sorgen für musikalische Abwechslung und gute Laune.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten beim Zeltfestival Ruhr

Das Außenareal ist werktags ab 16 Uhr geöffnet, am Wochenende bereits ab 12 Uhr. Walk-In-Tickets kosten im Vorverkauf fünf Euro und sieben Euro an der Tageskasse. Für 18 Euro bietet die ZfR-Card Zutritt an allen 17 Tagen. Konzertticketinhaber genießen bereits freien Zugang.

Mehr Themen und News:

Das Zeltfestival Ruhr verspricht 2025 erneut eine vielseitige Mischung aus Unterhaltung, Kunst und gastronomischen Erlebnissen in unvergleichlicher Kulisse.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.