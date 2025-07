Fort Fun macht es kurz vor Sommerferien offiziell – Besucher können es kaum mehr erwarten

Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer: Das Fort Fun Abenteuerland in NRW verbindet Action, Natur und Western-Flair wie kein anderer Park. Zwischen wilden Achterbahnen, rasanten Rodelstrecken und charmanten Shows zieht der Park jedes Jahr Tausende Besucher in seinen Bann.

Und jetzt wird’s noch spannender: Fort Fun verkündet es nun – eine Attraktion startet demnächst. Der Clou? Dieses Erlebnis gibt’s nur an ausgewählten Tagen …

Fort Fun: Horror-Verkündung kurz vor den Sommerferien

Am 14. Juli starten in NRW die Sommerferien – und mit ihnen beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres. Ob ein großer Urlaub oder kleine Abenteuer vor der Haustür: In und rund um NRW gibt es jede Menge zu erleben. Kein Wunder also, dass Freizeitparks jetzt ganz oben auf der To-do-Liste stehen. Einer ist dabei das Fort Fun Abenteuerland im Sauerland.

Doch noch bevor die Ferien überhaupt losgehen, überrascht der Park mit einer Ankündigung: Das „FORT FEAR Horrorland 2025 kehrt zurück“ und es soll noch „düsterer, gruseliger und spannender denn je“ werden. Und nicht nur das wird verraten, sondern auch, dass die Story im Wald stattfindet.

Termine: Hier findet das „FORT FEAR Horrorland“ statt

Die Mitarbeiter des Fort Fun Abenteuerlands lüften außerdem das Geheimnis, wann man die gruselige Erfahrung erleben kann. So finden die Veranstaltungen am 24. und 25. Oktober, am 31. Oktober (Halloween-Special) und am 1. November statt. Es dauert zwar noch etwas, bis die Attraktion stattfindet, doch die Vorfreude ist jetzt schon spürbar. So schreib eine Userin auf Facebook: „Lasset die Spiele beginnen …“

Kurz gesagt: Das Horrorland-Erlebnis im Fort Fun ist das perfekte Ereignis für alle, die Nervenkitzel, Live-Horror und echte Halloween-Atmosphäre suchen. Die Tickets sind bald verfügbar, wie die Mitarbeiter des Fort Fun verraten – es bleibt also spannend.