Cathy Hummels nimmt den Aufzug – als sie aussteigt, ist sie ein anderer Mensch

Moderatorin, Mama und Influencerin – Cathy Hummels (35) ist ein absolutes Multi-Talent. Und egal, was die Ex von Mats Hummels auch immer treibt: Ihre Handykamera dokumentiert fleißig für ihre rund 698.000 Follower auf Instagram ihren Alltag.

Doch die Mama eines Sohnes zeigt auf Social Media nicht nur, was sie so treibt. Gerne präsentiert sich Cathy Hummels auch von ihrer sexy Seite. Fotos in enger oder freizügiger Kleidung findet man bei ihr zu genüge. Doch auch dem Thema Fashion widmet sich die ehemalige Spielerfrau hin und wieder.

Cathy Hummels erlebt komplettes Umstyling

So auch in einem aktuellen Kurz-Clip, welchen sie auf Instagram teilte. Dort ist sie zu sehen, wie sie samt Koffer in einen Aufzug einsteigt. Dabei ist Cathy Hummels sehr leger gekleidet, trägt eine beigefarbene Jogginghose und ein weißes, schlichtes T-Shirt. Eine Sonnenbrille schmückt ihr Gesicht. Beim Einsteigen in den Fahrstuhl winkt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin noch in die Kamera und lacht.

Doch in der nächsten Sequenz ist plötzlich alles anders! Cathy Hummels steigt aus dem Aufzug wieder heraus – ganz ohne Koffer, aber umso glamouröser! Die Brünette trägt ein langes schwarzes Abendkleid, dazu Stiefel. Ihre Sonnenbrille hat sie abgelegt, ihre geschminkten Augen strahlen. Sie dreht sich um die eigene Achse, blickt lasziv in die Kamera, scheint sich sichtlich wohl zu fühlen.

Cathy Hummels: Follower sind geteilter Meinung

„Oh my God – what’s happening?” (Deutsch: „Oh mein Gott – was ist passiert?“). „Ist das wirklich die gleiche Person?“, schreibt sie zu dem Beitrag dazu. Einer ihrer Follower findet: „Wow, einfach mega hübsch siehst du aus. Passende Schuhe und passendes Kleid.“ Eine weitere Person schreibt: „Finde beide Outfits mega!“

Doch nicht alle Kommentare fallen so positiv aus. „Die Klamotten sind schön, aber die Präsentation. Sie ist so steif“, heißt es weiterhin. Man kann es eben nicht jedem recht machen – auch nicht, wenn man Cathy Hummels ist…