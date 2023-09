Cathy Hummels: Achtung Busen-Blitzer – „Oben ohne ist mir eh das Liebste“

Anfang September kehrt der Sommer nochmal nach Deutschland zurück. Bei Temperaturen über 30 Grad sind zu viele Klamotten am Leib eher lästig – das dachte sich wohl auch Cathy Hummels in München.

Die Moderatorin zeigt gerne ihren durchtrainierten Körper und verwöhnt ihre Fans mit sexy Posen. Nun hat Cathy Hummels jedoch Anblicke gewährt, die sonst nur Käufer vom Playboy bekommen.

Cathy Hummels mit Busen-Blitzer

Auf dem Weg zu einem Termin mit ihrer Dauerbegleiterin Anna Noe will Cathy Hummels ein Cabrio nutzen. Bei dem heißen Wetter wohl die beste Wahl für eine Fahrgelegenheit. Doch zunächst ist unklar, wo die 31-Jährige sitzen soll. „Dadurch, dass ich gestern so viel Knoblauch gegessen habe, hast du zu mir gesagt, dass ich auf dem Dach sitzen muss“, scherzt Cathy Hummels in ihrer Story.

Bevor sie aber die neue Podcast-Folge mit Desiree Nick anlässlich des Oktoberfestes aufnimmt, hat die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin noch etwas Zeit für ein paar heiße Schnappschüsse. Mit kurzer orangefarbener Hotpants und einem lila Croptop räkelt sich die Single-Mama und Exfrau von BVB-Star Mats Hummels auf dem Dach.

„Oben ohne ist mir eh das Liebste“

Dazu hebt Cathy Hummels die Arme hoch, sodass ihre Brüste unter dem Top ein wenig hervorlinsen. Dazu schreibt sie: „Hab kein Cabrio, aber macht ja nix. Geht auch so. “Oben ohne” ist mir eh das Liebste.“ Erst in diesem Jahr hat sich Cathy Hummels zusammen mit ihrer Schwester Vanny Fischer für das Playboy-Cover ausgezogen und allen gezeigt, dass sie stolz auf ihren Körper ist.

Auch von diesem Anblick können zumindest ihre Fans kam genug bekommen. „Bei dem Sommerwetter einfach das Beste. Tschüss BH“ oder „Du bist so selbstbewusst. Klasse“, heißt es in den Kommentaren.