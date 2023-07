DSDS: Überraschung! RTL-Sternchen macht sich im „Playboy“ nackig

Mit Katja Krasavice saß 2023 die wohl am knappsten bekleidete Jurorin aller Zeiten in der DSDS-Jury. Mit viel nackter Haut, einem großen Selbstbewusstsein und ohne Scheu, ihre Meinung zu sagen, sorgte Katja für Aufsehen in der RTL-Show und hinterließ Eindruck.

Zumindest in Sachen nackte Haut kann sich jetzt auch eine ehemalige DSDS-Kandidatin anschließen. Denn nach Cathy Hummels hat sich jetzt ein RTL-Sternchen für den „Playboy“ nackig gemacht.

DSDS-Bekanntheit zieht blank

2024 geht DSDS in die nächste Runde, so viel ist seit Dieter Bohlens großer Ankündigung sicher. Wenn auch mittlerweile nicht mehr die Kandidaten und Kandidaten, geschweige denn die Gewinnerinnen oder Gewinner im Fokus stehen, sondern sich vor allem alles um die Jury dreht, kann RTL auf eine mittlerweile über 20 Jahre lange Showgeschichte zurückblicken.

Dazu gehört auch Steffy Landerer. Damals wie heute nennt sich die Künstlerin selbst gerne Steffy „Metal“. Karrierestart für die 33-Jährige war ihre Teilnahme in Staffel 7 von DSDS. Wenn sie es auch nicht auf Platz 1 schaffte, damals holte sich Mehrzad Marashi den Sieg, konnte sie zumindest Liveshow-Luft schnuppern und trat bei der ersten Motto-Show auf.

Steffy Landerer macht sich im „Playboy“ nackig

Nach ihrem Ausscheiden tauchte sie bei „Berlin Tag und Nacht“ auf und mimte eine Ladendiebin. Statt in der Schauspielerei ist sie mittlerweile als Radiomoderatorin und Schlagersängerin unterwegs und neuerdings auch als „Playboy“-Covermodel.

Und was sagen ihre Fans zu dem Nackt-Shooting? Die sind ganz begeistert von den Fotos. „Der schönste ‚Playboy‘ aller Zeiten“, „Uff, Mama mia“, „Das ist der erste ‚Playboy‘ seit 20 Jahren, den ich mir kaufe“, oder „Absoluter Hammer“, heißt es unter dem Coverfoto der Sängerin, das sie auf Instagram veröffentlicht hat.

Das passende Video vom Dreh zeigt, Steffy posierte auch in lässigen Cowboyboots und mit tierischer Begleitung – zwei Pferden auf jeder Seite. Mit ihrem Körper ist die Sängerin übrigens mehr als zufrieden und sagt: „Es ist alles da, wo es sein sollte“.