Reality-Star Walentina Doronina meldet sich nach Autounfall – „Dachte, ich sterbe“

Nur wenige Stunden nach dem schweren Verkehrsunfall von Reality-Stars Luigi „Gigi” Birofio und Yasin Mohamed kam es am Samstag (2. August) zu einem weiteren Crash mit bekannten TV-Gesichtern. Dieses Mal traf es Walentina Doronina (25), die durch Formate wie das „Sommerhaus der Stars“ einem breiteren Publikum bekannt wurde. Auch sie erlebte einen echten Horrorunfall auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen.

Der Schock sitzt bei dem Reality-Star noch immer tief.

Unfall-Schock bei Reality-Star Walentina Doronina

Wie Doronina jetzt gegenüber RTL bestätigt, ist sie gemeinsam mit einer Freundin auf dem Heimweg in Richtung Essen unterwegs gewesen. Ihr Hund saß während der Fahrt auf der Rückbank. Gegen 4 Uhr morgens kommt es dann im nordrhein-westfälischen Borken zum folgenschweren Unfall.

„Erst fuhr das Auto nach rechts auf den Standstreifen, dann ging alles so schnell – plötzlich Blätter, ein Busch, das Auto dreht sich mehrfach. Sekunden später der laute Aufprall in die Leitplanke. Ich dachte wirklich, als ich wach geworden bin vom Schlaf und die ganzen Blätter gesehen habe, dass ich sterben werde“, beschreibt die Influencerin die dramatischen Sekunden.

Walentina Doronina noch immer mitgenommen

Walentina selbst saß nach eigener Aussage nicht am Steuer, sondern war Beifahrerin. Ihre Freundin soll offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. „Sie hat schwarz vor Augen gesehen. An mehr kann sie sich auch nicht erinnern“, so Doronina. Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang unklar.

Nach dem Aufprall ist die Beifahrertür blockiert – die 25-Jährige klettert über die Fahrerseite aus dem Wrack und setzt den Notruf ab. „Ich war panisch. Niemand hat angehalten“, erzählt sie.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Walentina Doronina ist sichtbar mitgenommen, aber körperlich glimpflich davongekommen. „Ich habe Prellungen und blaue Flecken im Gesicht und am Körper, mein Finger ist wahrscheinlich verstaucht – der Fahrerin geht es den Umständen entsprechend ebenfalls gut. Mein Hund blieb unverletzt.“ Klar ist aber eines: Diese Nacht wird sie so schnell nicht vergessen. „Ich werde mir zweimal überlegen, bei wem ich in Zukunft ins Auto steige.“