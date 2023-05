„DSDS“-Star Katja Krasavice packt aus

Es war DAS Highlight der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“: der Ärger zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice. Ersterer hatte sich mit einem Spruch gegen DSDS-Kandidatin Jill Lange schnell zur Persona non grata von Zweiterer gemacht und somit einen Zoff ausgelöst, den es seit den Zeiten des Wendlers nicht mehr bei DSDS gegeben hatte.

Nach der Staffel hatte Katja Krasavice gar noch einen Song veröffentlicht, in den sie den Ärger mit DSDS-Jurypräsident Dieter Bohlen mit aufnahm. Im Lied „Frauen“ singt die 26-Jährige unter anderem „Frauen küssen einen, Frauen küssen viele. Und handeln sie mit Hass, dann machen sie’s aus Liebe. Frauen zählen Geld und geben sich die Kante. Und ist sie keine Jungfrau mehr, macht sie das nicht zur Schlampe“, während im Hintergrund ein Dieter-Bohlen-Double geknebelt wird.

Katja Krasavice spricht über Sex

Wie ernst Katja Krasavice Teile ihres Textes meint, verrät sie nun in einer Frage-und-Antwort-Runde bei Instagram. Vor allem der Teil mit dem Sex kommt bei Katja alles andere als zu kurz. So wurde sie gefragt, wie oft sie denn in der Woche Geschlechtsverkehr habe.

In ihrer Antwort bezieht sie Katja auf dieselbe Frage, die ihr schon vor einiger Zeit gestellt habe. „2019 habe ich das gepostet und es bleibt auch für immer so. Ein Mann hat mit mir Luxus-Probleme. Er muss immer ready sein“, heißt es von der Rapperin.

Mehr Nachrichten:

Die Neugierde, was sie denn nun vor vier Jahren geschrieben habe, dürfte nun unermesslich sein und wir lüften das Rätsel auch gerne direkt. „Wenn ich in einer Beziehung bin und mein Freund mich nur 15 Mal die Woche knallt, mache ich Schluss“, so Krasavice. Na, da müssen die Jungs sich ja warm anziehen. Beziehungsweise Standhaftigkeit beweisen. Sonst ist es mit der Liebe zur Rapperin schneller vorbei, als „Mann“ denkt. Am Ende ist auch die Geduld vieler DSDS-Fans. Sie gingen auf die Rapperin los.