DSDS-Star Pietro Lombardi deutlich: „Darf er das?“

Er war der Ruhepol in einer sehr stürmischen „DSDS“-Staffel. Während sich Katja Krasavice und Dieter Bohlen nahezu wöchentlich Probleme miteinander hatten, hielt sich Pietro Lombardi eher zurück. Verständlich. Schließlich ist der 30-Jährige gerade erst zum zweiten Mal Papa geworden. Kindergarten hat Pietro also zu Hause genug.

Doch auch der hart arbeitende Vater braucht einmal ein bisschen Ruhe und Frieden und die genießt Pietro Lombardi gerade in seinen vier Wänden. „Darf er das? 9.30 Uhr, erster Cheatday nach drei Wochen. Laura ist heute den ganzen Tag arbeiten, der Kleine bei Oma und ich mache heute auf ganz entspannt. Das erste Mal Chips nach drei Wochen. Gänsehaut“, schreibt der Sänger in seiner Instagramstory zu einem Foto, das ihn ganz entspannt beim Netflix schauen zeigt.

DSDS-Star Pietro Lombardi gönnt sich einen Cheatday

Na, so einen Cheatday darf man sich schließlich auch mal erlauben, hat Pietro doch in den vergangenen Wochen seinen Fans immer wieder gezeigt, wie hart er an seiner Figur arbeitet. Verständlich, schließlich beginnt schon Mitte Juni seine große Sommer-Tour, die ihn unter anderem Bonn, Bremen, Dresden, Dinslaken und Mainz führen wird. Los geht es bereits am 16. Juni auf dem „Telekom Campus“ in Bonn. Spätestens da wird der 30-Jährige dann in Topform sein.

Und nicht nur seinen Körper, sondern auch den Haushalt hat der „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger von 2011 im Griff. So zeigte er in einem weiteren Video, wie er Lauras Hunde versorgt. „Bei mir geht es den Hunden sehr gut“, jubelt der Sänger.

Diskussionen gab es zuletzt allerdings um das Verhältnis von Pietros Partner Laura und seiner Ex-Frau Sarah. So verriet Sarah Engels im Interview mit Promiflash, dass sie und Laura sich noch nie begegnet seien. Erst bei einem Event eines großen Modehauses lernten sich die beiden das erste Mal kennen. Wie das Treffen verlief, ist allerdings nicht bekannt.