Borussia Dortmund: Bittere News! BVB-Spieler verletzt sich im Training

Borussia Dortmund klagt über Verletzungspech. Und das gleich zum Trainingsauftakt in die neue Saison. Denn während die Profi-Mannschaft die Klub-WM in den USA bestreitet, ging es für die U23 wieder aufs Trainingsgelände – mit bitteren Folgen.

Der neue Torwart von Borussia Dortmunds U23, Marcel Johnen, verletzte sich unglücklich beim Trainingsauftakt. Nur wenige Tage nach seiner Vorstellung am Mittwoch kollidierte er mit Mitspieler Farouk Cisse. Dabei verletzte er sich offenbar am Knie, berichten die „Ruhr Nachrichten„. Noch ist unklar, wie schwerwiegend die Blessur ist und wie lange Johnen ausfallen wird.

Verletzungspech bei Borussia Dortmunds U23

Die Verletzung ereignete sich während des Trainings. Johnen humpelte nach der Behandlung vom Platz. Weitere Untersuchungen sollen eine genauere Diagnose bringen. Während der Keeper nicht weiterspielen konnte, entschied Trainer Tullberg: „Bevor wir das Training abbrechen, stelle ich mich lieber selbst ins Tor.“

Borussia Dortmunds U23 startet am 26. Juli in die neue Saison. Bis dahin haben Trainer Tullberg und sein Team vier Testspiele geplant. Das erste findet bereits am 5. Juli statt, dann trifft die Mannschaft auf die U23 von Werder Bremen. Es bleibt offen, ob Johnen bis dahin wieder einsatzfähig ist.

Hoffen auf schnelle Genesung Johnens

Tullberg muss, nach dem Abstieg in die Regionalliga, in nur fünf Wochen eine funktionierende Mannschaft formen. Deshalb ist der Ausfall des neuen Torwarts besonders ärgerlich. Die aktive Einbindung in die Mannschaft wird sich in jedem Fall erstmal herauszögern.

Borussia Dortmund hofft auf eine schnelle Rückkehr Johnens in den Kader. Die kommenden Tage werden zeigen, wann der Torwart wieder trainieren kann. Dann wird sich ebenfalls herausstellen, ob die Fans Johnen bereits in den vier Testspielen der U23 zu Gesicht kriegen werden.

