Der FC Schalke 04 hat das Ausweichtrikot für die Saison 2023/2024 vorgestellt. Ein Trikotsponsor fehlt den Knappen immer noch, das Jersey ziert noch immer der Schriftzug „Schalke 04“. Doch das ist nicht das, was die Fans so aufregt.

Dem FC Schalke 04 ist offenbar ein Fehler unterlaufen, denn das Trikot sieht auf verschiedenen Fotos jeweils anders auf. Bei den Anhängern sorgt das für Verwirrung und Ärger.

FC Schalke 04: Trikot-Panne macht Fans wütend

Das neue Ausweichtrikot des FC Schalke 04 ist schwarz mit einer blau-weißen V-Design auf der Brust. Drauf gedruckt steht wie schon beim Auswärtstrikot nur „Schalke 04“, weshalb es als „Fan-Edition“ verkauft wird. Ein neuer Hauptsponsor ist noch nicht gefunden, das war klar.

+++ FC Schalke 04: Erstaunliche Wende! Tempelmann-Transfer ist ein gutes Zeichen +++

So weit, so gut. Was der FC Schalke 04 aber mit seinem Logo veranstaltet, treibt einige Fans zur Weißglut. Während auf dem Bild, dass S04 auf Twitter teilte, das Logo auf den schwarzen Teil überlappt, liegt es im Fan-Shop über den weißen Streifen. Und bei der Frauen-Version ist es zentriert nur auf dem blauen Abschnitt.

Die Fans stellen sich nun die Frage: Was ist denn jetzt die richtige Version? Es wird wohl so sein, dass das Logo leicht in den schwarzen Teil überlappt. So sieht es jedenfalls auf dem Trikot aus, dass Dominick Drexler und Bryan Lasme präsentieren.

S04-Fans sauer: „Verdammte Axt“

Bei den Fans sorgen die unterschiedlichen Versionen für Verwirrung und Ärger. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Finde es eigentlich ganz gut, aber das mit dem überstehenden Wappen kann nicht euer Ernst sein.“

„Das Wappen hängt auch noch drüber. Das sieht aus wie in fünf Minuten in Photoshop besoffen zusammengeknüppelt.“

„Was hat es damit auf sich, dass das oben gezeigte Wappen über das Schwarze geht und das Wappen im Fanshop über das Weiße?“

„Völlig gleich, dass ich auch das Trikot nicht toll finde, wer macht denn bitte das Qualitätsmanagement? Bei dem einen Bild steht das Wappen unten drüber, bei dem anderen oben und bei dem anderen ist es zentriert. Ihr verlangt dafür 90€ verdammte Axt.“

„Bevor das Wappen nicht komplett eingegrenzt ist, wird nix gekauft.“

„Macht das Logo einfach bitte kleiner oder den Balken größer, dass es nicht so nach Basar aussieht.“

„Wenn Amateure was planen kommt sowas bei raus… grundsätzlich ok, aber die Details machen vieles wieder kaputt.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das könnte dich auch interessieren:

Gut möglich, dass der FC Schalke 04 bis zur Bekanntgabe des neuen Hauptsponsors da nochmal rangeht. Dann wird es ohnehin eine neue Version im Fanshop geben.