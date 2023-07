FC Schalke 04: Absturz geht weiter! Fan-Liebling wird zum Wandervogel

Er ist in Gelsenkirchen geboren, trug über viele Jahre das Trikot des FC Schalke 04. Doch unfreiwillig ist er heute vom treuen Schalker zum Wandervogel geworden.

Vier Vereine in zweieinhalb Jahren! Ahmet Kutucu, einst Fan-Liebling beim FC Schalke 04, sucht seit seinem königsblauen Abschied nach einer neuen Heimat. Auch seine Zeit bei Basaksehir ist nun plötzlich vorbei, der Absturz dagegen nicht.

FC Schalke 04: Ahmet Kutucu wechselt wieder

Elf Jahre war Kutucu alt, als er zum S04 wechselte. Seither gab es nur noch einen Verein für ihn. Es wirkte wie eine Fügung. Der in Gelsenkirchen geborene Schalke-Fan war bei SEINEM Klub angekommen. Als er es nach acht Junioren-Jahren zu den Profis schaffte, gab es für die Fans kein Halten mehr. Sie hatte sich Hals über Kopf in ihren Youngster verliebt.

52 Mal lief er für die Schalke-Profis auf. So richtig wollte ihm der Durchbruch aber nicht gelingen. Als die Aussichten auf Einsätze immer trüber wurden, wechselte Kutucu. Heute ist klar: Es war der Beginn einer irren Reise auf der Suche nach einer neuen Heimat.

Auch bei Basaksehir ist Schluss

Ein halbes Jahr Heracles Almelo, ein halbes Jahr Basaksehir und anderthalb Jahre Sandhausen – nirgendwo konnte Kutucu so Fuß fassen, wie er es sich erhofft hatte. Als es auch in Sandhausen nicht weiter ging, kehrte er zum Leih-Ende nach Istanbul zurück. Doch auch dort ist jetzt plötzlich Schluss. Trotz eines Vertrags bis 2025 verlässt der Fan-Liebling des FC Schalke 04 den Erdogan-Klub wieder.

Auch einen neuen Verein hat Ahmet Kutucu schon parat. Der vierte Klub in zweieinhalb Jahren spielt in der zweiten türkischen Liga und heißt Eyüpspor. Sportlich der nächste Abstieg für den 23-Jährigen. Immerhin trifft er beim Vorjahres-Sechsten des türkischen Unterhauses auf einen Star. Trainiert wird die Mannschaft von Ex-Barcelona-Star Arda Turan. Und mit Sinan Kurt ist auch ein Teamkollege am Start, der schon einmal das Trikot des FC Schalke 04 trug.

Kutucu ist nun zu wünschen, dass sich der erneute Wechsel als richtiger Schritt erweist – und nicht nur die nächste Station eines Wandervogels ist.