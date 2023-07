In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

+++ Transfer-Blog aktualisieren +++

Gerücht um Top-Talent

Donnerstag, 13. Juli, 06.27 Uhr: Der FC Schalke 04 schickt sich an, ein echtes Mega-Talent nach Gelsenkirchen zu lotsen. Die Königsblauen treten im Wettbieten gegen eine ganze Menge Klubs um Europa an – auch mehrere Bundesligisten sind vertreten. Bekommt S04 dennoch den Zuschlag? Hier alle Infos!

Mysteriöses Instagram-Post von S04-Juwel

Mittwoch, 12. Juli, 10.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Ibrahima Cisse sorgte mit einem Instagram-Post für mächtig Aufregung in der S04-Community. Verlässt er etwa den Klub? Hier alle Hintergründe.

Reis-Absage bei S04

Dienstag, 18.48 Uhr: Thomas Reis erteilt einem Gedankenspiel bei den Knappen eine klare Absage. Es geht um die Offensive – und die Fans sind fassungslos. Warum, liest du hier.

Was passiert mit Rodrigo Zalazar?

22.00 Uhr: Eine weitere Frage, die die Fans von S04 beschäftigt, ist die Zukunft von Rodrigo Zalazar. Geht er, bleibt er? Im Trainingslager war er zunächst nicht mit dabei, soll aber bald dazustoßen. Wie der genaue Plan aussieht, liest du hier.

Wunschtransfer vom Tisch!

Montag, 10. Juli, 06.32 Uhr: Der FC Schalke 04 muss sich endgültig von seinem Wunschtransfer verabschieden. Trainer Thomas Reis bekommt nicht seinen Wunsch-Innenverteidiger, van den Bergh kehrt nicht zurück. Das steht nun fest. Die Hintergründe erfährst du hier!

Zalazar fehlt im Trainingslager

Sonntag, 09. Juli, 14.50 Uhr: Ohne den wechselwilligen Rodrigo Zalazar ist Schalke im Sommer-Trainingslager angekommen. Hat das was mit seinen Transfer-Ambitionen zutun? Thomas Reis sorgt für Klarheit. Hier die Infos.