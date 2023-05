FC Schalke 04: Es wird immer schlimmer! Ex-S04-Talenten droht Horror-Szenario

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga ist aktuell spannender denn je. Der FC Schalke 04 kämpft gemeinsam mit vier anderen Klubs um den Klassenerhalt. Den Abstieg in die Zweite Liga wollen die Königsblauen unbedingt vermeiden. Dort spielen zahlreiche ehemalige Spieler der Knappen.

Bei zwei Ex-Talenten des FC Schalke 04 sieht es richtig übel aus. Es droht ein ähnliches Horror-Szenario, wie zu ihrer Zeit beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Horrorszenario für Ex-S04-Talente

Genauer gesagt geht es um Ahmed Kutucu und Kerim Calhanoglu, die vom FC Schalke 04 an den SV Sandhausen verliehen worden sind. Die beiden ehemaligen Knappenschmiede-Talente belegen mit dem SVS aktuell den letzten Tabellenplatz. Nach der 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock am vergangenen Wochenende ist der Klassenerhalt in weite Ferne gerückt.

Gemeinsam mit dem Tabellenvorletzten Jahn Regensburg haben die Sandhäuser 28 Punkte. Bis zum Relegationsplatz, auf dem aktuell Arminia Bielefeld liegt, sind es fünf Zähler Rückstand. Der direkte Verbleib in der zweiten Liga ist nicht mehr möglich. Der FC Nürnberg hat da aktuell 35 Punkte.

Somit geht es für Calhanoglu, der im Sommer nach seiner Leihe zum FC Schalke zurückkehren wird, und Sandhausen in den letzten beiden Spielen um alles.

Nächster Abstieg für Kutucu und Calhanoglu?

Kutucu und Calhanoglu, die beide bereits zur Abstiegsmannschaft des FC Schalke 04 aus der Saison 2020/21 zählten, müssen am kommenden Wochenende zum Aufstiegsaspiranten 1. FC Heidenheim. Verlieren die Sandhäuser, war’s das endgültig mit der zweiten Liga.

Schalke-Leihgabe Karim Calhanoglu könnte mit dem SVS absteigen. Foto: IMAGO/foto2press

Bei einem Sieg muss der SVS hoffen, dass Bielefeld sein Heimspiel gegen den SC Paderborn verliert. Zudem wäre es auch nicht schlecht, wenn Regensburg nicht gegen Eintracht Braunschweig punktet.

Auch am letzten Spieltag wird es nicht einfach für Kutucu und Calhanoglu. Sandhausen empfängt dann den Hamburger SV, der weiterhin um den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga kämpft. Kommt es richtig blöd, erleben die beiden Youngsters ihre nächsten Abstiege in ihrer noch so jungen Karriere.