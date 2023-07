Es gibt Spieler, die hat KEINER beim FC Schalke 04 in positiver Erinnerung. Nabil Bentaleb gehört zu dieser Kategorie. Der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte wurde auf Schalke zum Problemprofi, brachte mehr Ärger als Freude und ging schließlich zum Nulltarif.

Vom heftigen Karriereknick hat sich der Algerier inzwischen aber erholt. Nun ist die einstige Skandalnudel des FC Schalke 04 sogar wieder begehrt. Ihm winkt nun gar der Europapokal.

FC Schalke 04: Bentaleb wieder begehrt

Schalke testete ihn ausgiebig – und erfolgreich. Nach einjähriger Leihe blätterte Manager Christian Heidel 2017 satte 19 Millionen Euro für Nabil Bentaleb auf den Tisch. Der Tottenham-Star wurde damit nach Breel Embolo (26,5 Mio.) zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Was folgte, lässt die S04-Fans bis heute ungläubig mit dem Kopf schütteln.

Hatte Bentaleb im Leih-Jahr noch überzeugt und war gar zum Publikumsliebling geworden, ging es mit der festen Verpflichtung steil bergab. Erst schlug er sich mit Verletzungen herum, dann sorgte er immer wieder mit Disziplinlosigkeiten für Ärger. Nach nur zwei seiner vier Vertragsjahre war die Geduld des Klubs aufgebraucht.

Ex-Schalke-Star vor Sprung zu Lille

2020 wurde er nach Newcastle verliehen, kehrte nach einem halben Jahr zurück und handelte sich dort mit dem nächsten Eklat sofort eine weitere Suspendierung ein. Obendrein an der Leiste operiert schaute Bentaleb von der Tribüne aus zu, wie der FC Schalke 04 in der Horror-Saison dem sicheren Abstieg entgegentrudelte. Dann endete seine S04-Zeit. Nachdem der Vertrag auslief, war er ein halbes Jahr vereinslos, bevor er beim französischen Klub Angers SCO einen Neustart wagte.

Erfolgreich. In Angers wurde Bentaleb zum Stammspieler und überzeugte. So sehr, dass er nach dem Abstieg mit SCO nun umworben wird. Niemand geringeres als der OSC Lille hat Interesse am 28-Jährigen, berichtet das französische Portal „Le petit Lilloise“. Die Verhandlungen seien sogar schon weit fortgeschritten, eine Verkündung wird bereits in den nächsten Tagen erwartet.

Erst vor zwei Jahren endete der beispiellose Absturz beim FC Schalke 04 – jetzt ruft der Europapokal. Eine Vorstellung, die die S04-Fans nicht gerade glücklich machen dürften. Während der eigene Verein bis heute unter Flop-Transfers wie ihm leidet, winkt Nabil Bentaleb der zweite Frühling.