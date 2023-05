FC Schalke 04: Wie im falschen Film – S04-Abstiegsprofi muss schon wieder in die zweite Liga

Am 20. April 2021 stand die Welt auf Schalke still. Mit einer 0:1-Niederlage in Bielefeld war der Abstieg der Knappen besiegelt. Der FC Schalke 04 war am Boden, die Fans jagten die eigenen Spieler um den Arena-Ring, ein kompletter Neustart musste her.

Das galt auch für einige der damaligen Profis des FC Schalke 04. Viele ergriffen die Flucht und kamen bei anderen Vereinen unter. So auch Nabil Bentalenb, der allerdings schon vorher in Ungnade gefallen war. Zwei Jahren nach dem S04-Drama erlebt der Algerier nun erneut eine Horror-Saison.

FC Schalke 04: Bentaleb steigt ab

Nachdem Bentaleb die Knappen im Sommer 2021 verlassen hatte, blieb er zunächst ein halbes Jahr vertragslos. Dann die Wende: Der einst als großes Talent gefeierte 28-Jährige unterschrieb in Frankreich bei Angers SCO. Nach einigen Suspendierungen auf Schalke, entwickelte er sich bei seinem neuen Klub zum Stammspieler.

Sogar als Kapitän durfte der ehemalige Schalke-04-Profi die Mannschaft in diesem Jahr oft aufs Feld führen. Doch das war es auch schon mit den guten Neuigkeiten. Denn Angers SCO spielt eine wahre Horrorsaison. Seit Sonntagnachmittag (30. April) ist es offiziell: Bentaleb und Co. sind vorzeitig abgestiegen!

Ex-Profi trifft und trauert

Ein 2:4 gegen Stade Rennes war der endgültige Sargnagel für den Verein. Dabei hatte Bentaleb seine Mannschaft mit einem Elfmeter in Führung gebracht. Diese währte allerdings nicht lang. Wie so oft fiel Angers auseinander und verlor.

Bentaleb konnte den Abstieg nicht verhindern. Foto: IMAGO/PanoramiC

Die Zahlen des Horrors: In 33 Spielen gelangen der Truppe gerade mal drei Siege – genau die Anzahl, mit der der FC Schalke 04 vor zwei Jahren abstieg. Insgesamt hagelte es 25 Pleiten und 72 Gegentore – beides traurige Höchstwerte. Mit nun 18 Zählern Rückstand bei noch fünf Spielen gibt es für Bentaleb und Co. keine Hoffnung mehr.

Als der FC Schalke 04 abstieg, fehlte Bentaleb

Anders als zu seiner Zeit im Knappen-Trikot erlebte Bentaleb die entscheidende Niederlage dieses Mal selbst auf dem Platz mit. Beim angesprochenen Spiel in Bielefeld vor zwei Jahren fehlte der Mittelfeldmann mit einer Leistenverletzung, er sollte in dieser Saison kein Spiel mehr machen.

2017 hatte der FC Schalke 04 für den Spieler rund 19 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Bis heute ist Bentaleb damit der zweitteuerste Zugang der Vereinsgeschichte.