FC Schalke 04: Irres Spiel! Junioren verlieren Pokalfinale dramatisch

Die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 erwartete am Sonntag (30. April) ein weiteres Highlight. Die U19 der Knappenschmiede spielte im Junioren-Pokalfinale gegen den 1. FC Köln und wollte eine starke Saison doch noch mit einem Titel krönen.

Diese Rechnung hat der Nachwuchs des FC Schalke 04 jedoch ohne die Kölner gemacht. Nach einer enorm spannenden Partie gingen die Geißböcke als Sieger vom Feld. Trotz guter Leistung konnte Blau-Weiß den Pokal nicht nach Gelsenkirchen holen.

FC Schalke 04: Späte Niederlage für Blau-Weiß

Das Pokalfinale der Junioren war definitiv eine starke Werbung für den deutschen Nachwuchsfußball. Das Spiel war von der ersten Sekunde auf höchstem Niveau, beide Teams zeigten, was in ihnen steckte. Der S04 kam gut ins Spiel, dominierte die ersten Minuten. Dennoch wurde Blau-Weiß gleich zweimal eiskalt erwischt. Zwischenzeitlich lag man mit 0:2 zurück. Durch die schnelle Antwort von Königsblau ging es mit einem 1:2-Rückstand in die Halbzeit.

Nach der Pause drehte das Team von Trainer Norbert Elgert auf, wendete die Partie innerhalb von zehn Minuten. Doch auf die S04-Führung fand auch der Effzeh eine passende Antwort. Nur fünf Minuten nach dem Führungstreffer glichen die Kölner wieder aus – 3:3! Mit diesem Spielstand ging es in die Verlängerung, in der der S04 zwar weiterhin engagiert auftrat, aber kein Treffer gelingen wollte. Das Tor fiel dann auf der anderen Seite. Erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung gelang dem Effzeh dann der Führungs- und Siegtreffer. Königsblau verlor nach 120 Minuten mit 3:4.

Unter dem Strich blieb für Keke Topp und Co. also nur das Nachsehen. Trotz einer starken Leistung wollte der Finalsieg nicht gelingen. Die Enttäuschung bei Blau-Weiß ist dementsprechend groß. Dennoch können die Nachwuchskicker mit erhobenen Haupt aus diesem Spiel gehen. Sie präsentierten sich einmal mehr richtig gut und zeigten, dass auch dieser Jahrgang mal wieder enorm großes Potenzial besitzt.

Topp mit Traum-Tor

Das Spiel war von einigen Highlights und starken Aktionen der Juniorenspieler geprägt. Dennoch blieb eine Aktion besonders in Erinnerung: Der zwischenzeitliche Ausgleich des S04 durch Keke Topp. Der junge Stürmer nahm den Ball erst sehenswert an, tunnelte einen Spieler, während er sich gegen einen anderen körperlich durchsetzte und schob den Ball dann eiskalt ins Tor. Ein Treffer, der zeigt, wie viel in dem 19-Jährigen, der bereits erste Profi-Minuten sammelten durfte, steckt.

Topp wird aller Voraussicht nach zur kommenden Spielzeit in den Kader der Profi-Mannschaft rücken. Sowohl Sportvorstand Peter Knäbel, als auch S04-Coach Thomas Reis lobten den Angreifer in der Vergangenheit immer wieder. Topp gilt als eines der größten Sturmtalente Deutschlands. Mit der passenden Entwicklung ist er definitiv eine große Bereicherung für die Profis von Königsblau – unabhängig von der Ligazugehörigkeit der Knappen.