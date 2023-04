FC Schalke 04: Siegtreffer hat heftige Folgen! Fan mit Kopfverletzung nach Drexler-Tor

Der FC Schalke 04 bleibt weiter mitten im Rennen um den Klassenerhalt. Mit dem dramatischen 2:1-Sieg über Werder Bremen fährt das Team von Trainer Thomas Reis drei enorm wichtige Punkte ein und hält die Hoffnungen auf die Liga-Rettung aufrecht.

Dank eines Treffers in der Nachspielzeit konnte der FC Schalke 04 das Spiel gegen Bremen drehen. Anschließend brachen in der Veltins Arena alle Dämme. Bei dem Jubel über den 2:1-Siegtreffer verletzt sich jedoch ein Fan schwer. In den sozialen Netzwerken zeigte er später seine Blessuren.

FC Schalke 04: Kopfverletzung nach Siegtreffer

Königsblau holte am Samstagabend (29. April) einen ganz wichtigen Dreier. Nach einer schwachen ersten Halbzeit steigerte sich der S04 in der zweiten Hälfte und setzte zu einem famosen Schlussspurt an. Nach einer starken Vorarbeit von Rodrigo Zalazar erlöst Offensiv-Akteur Dominick Drexler Blau-Weiß in der Nachspielzeit. Anschließend explodierte die Arena und ganz Schalke verfiel in pure Ektase.

Dabei wurde eine S04-Anhängerin schwer verletzt. Bei dem 2:1-Siegtreffer wurde die Frau von einem Bierbecher am Kopf getroffen und blutete stark. Anschließend veröffentlichte sie auf Twitter ein Bild mit dem blutigen Taschentuch. Die Schalke-Anhängerin nahm das Ganze jedoch relativ gelassen. „Wenn wir nicht absteigen, wird das Taschentuch einGErahmt, mit Autogramm von Drexler“, schrieb die Twitter-Userin zu dem blutigen Foto.

++ FC Schalke 04 feiert emotionalen Sieg gegen Bremen – DAS ging dabei völlig unter ++

„Mir geht es wirklich gut. War ein kleiner Cut, der stark geblutet hat, aber nicht genäht werden musste. Glück gehabt. Ich war aber im Sani-Raum nicht die einzige mit blutender Kopfwunde“, hieß es weiter. „Danke an den Torschützen aus meiner Heimatstadt“, scherzte sie. Der S04-Fan hatte also wohl Glück im Unglück. Eine solche Aktion kann definitiv auch schlimmere Verletzungen nach sich ziehen und stärkere Folgen haben.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Verein bietet Hilfe an

Neben vielen Besserungswünschen fand sich auch Knappen-Clubsprecher Marc Siekmann in den Kommentaren wieder: „Das sieht gar nicht gut aus. Melde dich gerne, wenn etwas ist und wir was tun können“, schrieb Siekmann und bot somit die Hilfe des Vereins an.

Zu Beginn des Jahres führte der S04 das Mehrwegbecher-System ein. Bis 2023 verkaufte der Verein die Getränke in Einwegplastik-Becher. Jetzt wird das Bier oder die Cola in Hartplastik-Bechern verkauft, um durch das Mehrweg-System nachhaltiger agieren zu können. Bei Becherwürfen können so also noch schwere Kopfverletzung auftreten.

Weitere News:

Den wichtigen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen wird der Fan wohl so schnell nicht vergessen. Glücklicherweise kann im Nachhinein über diese Aktion geschmunzelt werden. Ob die Anhängerin am Ende der Saison ihr Taschentuch dann tatsächlich einrahmen und sich über den Klassenerhalt freuen darf, wird sich in den verbleibenden vier Spielen zeigen. Dank des Dreiers gegen die Hanseaten halten die Schalker die Chance auf den Klassenerhalt jedenfalls am Leben.