FC Schalke 04 feiert emotionalen Sieg gegen Bremen – DAS ging dabei völlig unter

Der FC Schalke 04 befindet sich in völliger Ekstase. Gegen Werder Bremen drehte Königsblau die Partie und feierte in der Nachspielzeit den so wichtigen Sieg. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt weiter.

Doch bei den ganzen Emotionen ging eine Sache fast unter. Beim FC Schalke 04 hat es am Samstagabend (29. April) ein ganz besonderes Comeback gegeben: Sebastian Polter stand nur wenige Monate nach seinem Kreuzbandriss wieder auf dem Feld – und er war nicht der einzige Rückkehrer.

FC Schalke 04: Polter feiert Blitz-Comeback

Am 7. Januar 2023 riss sich Sebastian Polter im Testspiel gegen den FC Zürich das Kreuzband. Eine Verletzung, mit der man eigentlich mindestens sechs Monate ausfällt. Das Saison-Aus schien schon besiegelt, doch plötzlich kehrte Polter deutlich früher zurück auf den Trainingsplatz.

Zur Freude aller Schalke-Fans stand er dann am Samstagabend, keine vier Monate nach seinem Kreuzbandriss, wieder auf dem Platz. In der 74. Minute wechselte Trainer Thomas Reis den Angreifer für Kenan Karaman ein und sofort spielte Polter eine wichtige Rolle. In der 81. Minute setzte er sich im Kopfballduell durch und legte auf Sepp van den Berg ab. Der Niederländer traf in der Folge zum 1:1.

„Ich bin überglücklich. Mein Comeback nach fast vier Monaten Pause, dann drei ganz wichtige Punkte. Viel mehr geht nicht. Für einen Abend wie diesen habe ich in den vergangenen Wochen täglich hart gearbeitet“, sagte Polter nach dem Spiel.

Über seine Verletzung und sein kleines Comeback-Wunder klärte er dann noch bei Sky auf: „Ich hatte keinen vorderen Kreuzbandriss, was ganz oft sechs bis acht Monate Pause bedeutet. Ich hatte einen isolierten hinteren Kreuzbandanriss. Das ist schon mal ein Unterschied. Ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich das konservativ behandeln möchte, Muskeln auftrainieren möchte. Das ist mir sehr gut gelungen. Von daher war es dann möglich, schnell wieder ins Lauftraining zu gehen und dann heute jetzt auf dem Platz zu stehen.“

Schalke: Nicht nur Polter ist zurück!

Sebastian Polter war aber nicht der einzige Schalke-Star, der nach langer Leidenszeit sein Comeback gefeiert hat. Torschütze van den Berg spielte zum ersten Mal seit dem 2. Oktober 2022 wieder. Er fiel erst lange mit einem Bänderriss im Sprunggelenk aus und zog sich dann auch noch eine Fußverletzung zu. Gegen Bremen wurde er eingewechselt und erzielte auch direkt das Tor. Was für eine Geschichte!