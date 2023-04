Sky-Experte Matthäus kalt erwischt! Pure Eskalation bei Schalke – Bremen

Was für ein Topspiel am Samstagabend bei Sky! Der FC Schalke 04 kommt gegen Werder Bremen nach einem 0:1-Rückstand zurück und feiert in der letzten Minute den so wichtigen Sieg.

Die Schalke-Fans in der Veltins-Arena eskalierten in der Folge völlig, drehten komplett am Rad und feierten ohne Rücksicht auf Verluste. Das musste auch Sky-Experte Lothar Matthäus am eigenen Leib erfahren.

Sky-Experte Matthäus kassiert Bierdusche

Es läuft die Nachspielzeit. Rodrigo Zalazar hebt den Ball in den Strafraum. Dominick Drexler nimmt den Ball an und trifft zum 2:1. Völlige Eskalation in der Veltins-Arena. Die Fans drehen durch. Schalke lebt noch. Der Klassenerhalt ist wieder greifbar.

Den emotionale Ausbruch in der Veltins-Arena bekam auch Sky-Experte Lothar Matthäus zu spüren. Während sich die Worte von Kommentator Wolff Fuss überschlugen, kam von hinten eine kühle Überraschung. Matthäus bekam eine Bierdusche ab.

So cool reagiert der Sky-Experte

Doch der Sky-Experte nahm’s gelassen, ärgerte sich überhaupt nicht über die kleine Abkühlung, sondern lobte sogar die Emotionalität der Schalke-Fans. „Das erzeugt bei mir Gänsehaut. Das ist einmalig“, sagte er über den Moment des Tores. Die Anhänger und ihre Emotionalität seien Schalkes großer Trumpf.

Großes Lob gab es von den Fans des FC Schalke 04 übrigens auch für die Regie des Pay-TV-Senders. Nach dem Abpfiff blieb Sky-Kommentator Fuss Minuten lang still und ließ die emotionalen Feierbilder vor der Schalker Fankurve einfach nur wirken.

Der FC Schalke 04 darf nach dem emotionalen Sieg gegen Werder Bremen wieder vom Klassenerhalt träumen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur einen einzigen Zähler. Schon am Freitagabend (5. Mai) könnte Schalke erstmals wieder auf einen Nicht-Abstiegs-Platz springen. Dann sind die Königsblauen zu Gast beim FSV Mainz 05.

Das Restprogramm der Schalker ist allerdings echt eine Hausnummer. Nach Mainz warten noch Bayern München, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.