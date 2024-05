AC/DC lässt Fans auf Schalke-Konzert ausflippen – auf DIESEN Moment haben viele gewartet

Das Konzert auf Schalke ist am Freitagabend (17. Mai) in vollem Gange und AC/DC hauen einen Hit nach dem anderen raus. Auch nach über 50 Jahren bringt die Hard-Rock-Band das Publikum noch zum Toben.

Doch es dauert etwa 30 Minuten auf Schalke, bis einige Fans ihr langersehntes Highlight erleben dürfen. Denn die Veltins-Arena in Gelsenkirchen und AC/DC haben eine ganz besondere Verbindung.

AC/DC auf Schalke: Kreischende Fans – alle Augen sind DARAUF gerichtet

Zunächst herrscht kurz Stille in der ausverkauften Veltins-Arena, dann wird es plötzlich laut. Dabei hat die Band noch gar nicht wieder angefangen zu spielen. Doch etwas anderes erregt die Aufmerksamkeit und auch Begeisterung der Fans: Eine riesige Glocke mit der Aufschrift AC/DC erscheint auf der Bühne.

Sie läutet den nächsten Mega-Hit „Hells Bells“ ein. Das Lied hat einen weltweiten Erfolg gefeiert, aber nicht nur deshalb könnten bei dem berühmten Intro manche Fans noch etwas lauter gekreischt haben als üblich. Denn unter den AC/DC-Fans könnten auch einige Schalke S04-Anhänger sein.

Plötzlich werden alte Erinnerungen wach

Vor allem die Älteren werden sich noch erinnern, als „Hells Bells“ die Einlaufmusik bei den Heimspielen für die Schalker Profis war – auch, wenn es inzwischen schon ein paar Jahre her ist. Manche könnten beim Erklingen des Liedes nun wieder in ihren heiligen Stadionwänden in Erinnerungen schwelgen.

Doch das war einmal. Aktuell gibt es in der Veltins-Arena keine festgelegte Einlaufmusik.